Rosalía entra al Salón de la Fama de Billboard y dedica el reconocimiento a sus maestros

En esta edición de los Premios Billboard de la Música Latina, Rosalía fue una de las protagonistas, no solo por las nominaciones que tenía con su álbum “LUX”, sino también porque su carrera fue reconocida con el Premio Billboard Salón de la Fama 2026.

La cantante española fue reconocida por “su innovación, estilo único y una trayectoria que ha revolucionado la música y trascendido fronteras”. El premio lo recibió de las manos de dominicano Juan Luis Guerra y, por eso, en su discurso decidió agradecer a todos los músicos en español que le sirvieron de referencia y que hicieron que ella pudiera llegar a donde está ahora.

Durante su discurso, dijo: “Juan Luis, yo te quiero dar las gracias de corazón por el enorme, increíble honor que es para mí recibir esto de tus manos. Tú, que eres maestro de maestros, tus canciones me han hecho llorar, me han hecho bailar, me han hecho sentirme viva. Estoy en shock con esto y nunca me olvidaré de este momento”.

Además de Juan Luis Guerra, Rosalía también recordó sobre el escenario a otros músicos latinos. “Yo no podría hacer lo que hago de no ser por artistas anteriores a mí que han abierto el camino; él es uno de ellos al cual admiro tanto. Celia Cruz, Rocío, Vicente Fernández, Daddy Yankee. Es increíble estar recibiendo esto hoy”.

Para finalizar, dijo: “Gracias por último y no menos importante a Latinoamérica por darme el lugar que me has dado, por todos estos años de inspiración y enseñanza, y espero ir encontrando la manera de devolverte todo ese cariño y generosidad”.

Rosalía es, actualmente, una de las cantantes en español más importantes de la actualidad. Este año estuvo visitando varias ciudades de Latinoamérica con “LUX Tour”.

La española de 34 años no solo ganó este premio especial, sino que también ganó en las categorías Artista “Latin Pop” del Año, Solista, y Álbum “Top Latin Pop” del Año.

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