Rosalía disfruta Ciudad de México comiendo pozole, enfrijoladas y tacos

Rosalía volvió a demostrar su cariño por México al disfrutar una cena en el famoso restaurante La Casa de Toño, donde convivió con los integrantes del trío regiomontano Latin Mafia y compartió un momento lleno de sabor y buen humor con sus seguidores.

La cantante española, quien se encuentra en el país para promocionar su próximo lanzamiento ‘LUX’, fue vista en la sucursal de Parque Delta, en la Ciudad de México. Durante su visita, se animó a degustar varios platillos típicos y hasta interactuó con otros comensales mientras realizaba una transmisión en vivo para sus fans, misma que causó revuelo en redes sociales.

En algunos de los clips, se puede ver a la intérprete de “Con Altura” y “Despechá” probando por primera vez el tradicional pozole, uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía mexicana.

“Primera vez que como pozole, chicos. Huele bien. Pica, es traicionero, pica, pero está muy bueno. Me gusta, me sorprende que tenga lechuga, me ha encantado”, comentó.

Además del pozole, Rosalía disfrutó de enfrijoladas, flautas, agua de horchata y hasta se animó con un sope, aunque admitió ser “muy sensible al picante”.

En otro instante de la noche, la artista protagonizó una escena que desató carcajadas cuando imitó la manera en que un mexicano pediría su comida: “¡Quiero unos pinches tacos, cabrón!”, exclamó entre risas.

Como era de esperarse, la presencia de Rosalía no pasó inadvertida y varios comensales se acercaron para saludarla y tomarse fotografías, a lo que la cantante respondió con amabilidad y sonrisas.

Horas antes, Rosalía ya había sido vista visitando un local de piñatas en la alcaldía Cuauhtémoc, reforzando la idea de que disfruta plenamente de su estancia en México.

Esta visita de Rosalía y su cercanía con la cultura mexicana se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde sus admiradores se emocionaron al verla disfrutar de la gastronomía mexicana y que les haya compartido esos momentos.

