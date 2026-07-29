Zendaya contó cómo fue grabar junto a Rosalía en “Euphoria”

Rosalía es reconocida por sus exitosas canciones que pueden poner a bailar a todo el mundo. No obstante, pocos conocían su faceta actoral hasta que fue incluida en la tercera temporada de “Euphoria“, una exitosa serie transmitida por HBO, donde comparte con la estrella de Hollywood Zendaya, quien comentó sobre cómo es grabar con la española.

En esta producción, Rosalía interpreta a Magick, una bailarina nocturna del bajo mundo criminal. Mientras que Zendaya es la protagonista y narradora, Rue Bennet.

Zendaya se llena de elogios hacia Rosalía

“Rosalía es una artista con un talento increíble y, además, una persona encantadora”, fue lo primero que indicó la actriz estadounidense en una entrevista con el portal Fotogramas.

Aunque en esta serie tuvieron una discusión porque sus personajes no se llevaban de lo mejor, una escena que quedó grabada en la memoria de los millones de personas que la vieron y que conocen la verdadera personalidad de ambas artistas fuera de las pantallas.

De hecho, sobre esa escena en particular, Zendaya también habló: “Aunque tuviera que insultarme en español, tengo que admitir que me encantó compartir escenas con ella. Creo que incluso le daba un poco de pena hacerlo“.

Sin embargo, ella la ayudó a obtener confianza. “Yo le decía: No me lo voy a tomar como algo personal. Vamos, dime todo lo que tengas que decirme“. Sin duda alguna, son dos artistas que generan una influencia increíble a nivel global, una con sus distintos personajes que impactan en el cine y otra pisando firme como una artista cada vez más integral.

Zendaya no para de aparecer en grandes producciones

Con tan solo 29 años, Zendaya ya cuenta con una trayectoria que la cataloga como una de las más grandes actrices de Hollywood y eso queda ratificado con cada una de las obras donde ha participado y sigue participando.

De hecho, sus dos proyectos más recientes fueron en “The Odyssey“, dirigida por Christopher Nolan, interpretando a Atenea, y repetirá como MJ en “Spiderman: Brand New Day“, que será estrenada este 29 de julio en partes de Europa, mañana en Hispanoamérica y el 31 de julio en los Estados Unidos.

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