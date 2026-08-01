Rosalía se reconcilia con los argentinos en su primera presentación en el Movistar Arena

Después de varios días de incertidumbre sobre cómo sería el recibimiento del público argentino con Rosalía en sus cuatro presentaciones programadas en el Movistar Arena a partir de este 1 de agosto, la cantante española supo reconciliarse rápidamente con los albicelestes, de acuerdo a las imágenes compartidas por el portal Billboardar.

En su primer show, Rosalía optó por iniciar con su tema “Sexo, Violencia y Llantas”, para ir armonizando un poco el ambiente y rápidamente el apoyo de la gente se notó mediante los gritos y aplausos tras su interpretación.

Rosalía “rompe el hielo” con “Reliquia”

Posteriormente, con mucho sentimiento, la española cantó “Reliquia”, un tema donde sale a relucir la capital de Argentina, Buenos Aires.

A medida que iba pasando, esa interpretación fue impresionante, cómo los asistentes se iban conectando cada vez más, hasta que llegó el momento de decir la frase “El cielo nació en Buenos Aires“, una oración que sonó como un himno en una perfecta complicidad entre Rosalía y todo el público que gritó justamente en ese fragmento del tema.

Rosalía se disculpa con los argentinos

Eso la llevó al momento que consideró perfecto para pedir nuevamente disculpas a los albicelestes por la polémica acontecida tras el final del Mundial de fútbol.

“Madre mía, qué lío el otro día. Yo estaba googleando sin mirármelos mucho y le hice reposteo ahí. Tremenda ca****”, comentó la artista española, sobre aquel video que compartió de la influencer Mia Khalifa con la canción de ´Perla´. “No fue mi intención“.

A eso añadió, casi entre lágrimas: “Mi amor por Argentina está intacto como el primer día. Hoy vengo con mis canciones y con unas ganas inmensas de entregárselo todo. Gracias por estar aquí esta noche, por estar aquí conmigo, por levantarme hace tantos años y no dejarme caer nunca”.

¿Cómo fue la situación con Rosalía y los argentinos tras la final del Mundial?

Luego del triunfo de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, la influencer Mia Khalifa compartió una publicación en la que se definía a los argentinos como “perlas”, esto en referencia a “La Perla”, una canción de Rosalía que usa ese término para referirse a un ex tóxico y narcisista.

“Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas”, escribió en el clip Khalifa, quien apoyó públicamente a España durante el Mundial. “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”, dice la letra de la canción que se escucha de fondo.

Eso generó muchas críticas e incluso odio por parte de muchos argentinos que se sintieron ofendidos con esa situación y de allí emergió toda la polémica.

Sigue leyendo: