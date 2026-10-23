Trump afirma que Marco Rubio “resolverá” la situación de Cuba tras la guerra en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su gobierno abordará la situación de Cuba después de la guerra en Irán y sugirió que buques estadounidenses podrían acercarse a la isla antes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, intervenga para resolver el conflicto.

Trump hizo las declaraciones durante un mitin electoral en Fort Myers, en la costa oeste de Florida, al responder a un votante que le preguntó por Cuba. Florida es el estado con la mayor población de origen cubano en Estados Unidos.

El mandatario aseguró que, una vez concluido el conflicto en Irán, algunos buques estadounidenses regresarán por el Caribe y harán una escala frente a Cuba.

“Lo que vamos a hacer con Cuba es que vamos a regresar de Irán, esos hermosos barcos, pasaremos por Cuba, haremos que uno de ellos se detenga a unas 50 yardas (45 metros) de la costa. Levantarán las manos y luego vamos a enviar a Marco Rubio a cerrar el acuerdo”, afirmó.

Trump agregó que no había que preocuparse por la situación de la isla y sostuvo que Rubio podría encargarse directamente de resolverla.

“Nos ocuparemos de Cuba a nuestro regreso de Irán. Haremos una pequeña escala”, dijo. Luego calificó al secretario de Estado como “un gran sujeto” y afirmó que Estados Unidos podría “simplemente poner” a Rubio en Cuba para que se encargara de la situación.

Las declaraciones se producen mientras la administración Trump mantiene una política de creciente presión sobre el gobierno cubano. Washington ha impuesto sanciones contra empresas vinculadas con las autoridades de la isla y ha restringido el acceso de Cuba a combustible.

Trump vuelve a mencionar a Venezuela

Durante el mitin, Trump también puso como ejemplo su política hacia Venezuela y recordó el operativo militar estadounidense de enero que terminó con la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta en Nueva York cargos relacionados con narcotráfico, entre otros.

“Capturamos y llevamos ante la justicia al dictador prófugo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien ahora está a la espera de juicio”, afirmó.

Trump sostuvo además que Estados Unidos “ganó la guerra en Venezuela en un solo día” y que su gobierno trabaja actualmente con las autoridades venezolanas para aumentar la producción petrolera.

Las declaraciones sobre Cuba tienen lugar en plena campaña electoral en Florida. El lunes, las autoridades del estado anunciaron una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, cuando se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas.

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