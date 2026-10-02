EE.UU. interceptó en el Caribe un buque que transportaba combustible con destino a Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó a principios de septiembre en el Caribe al buque Grace, que presuntamente transportaba combustible hacia Cuba, en una nueva operación vinculada al endurecimiento de las restricciones petroleras impuestas por Washington a la isla.

El navío llevaba combustible en los tanques de lastre y en varios contenedores, de acuerdo con la Guardia Costera, que señaló que la embarcación utilizaba tácticas asociadas con la denominada “flota en la sombra”, empleada para transportar hidrocarburos hacia Cuba.

Tras el abordaje, los guardacostas estadounidenses escoltaron al Grace hasta el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán. La Marina de México confirmó posteriormente que el buque llevaba combustible.

Elite capabilities. Coordinated enforcement. Unyielding resolve. @USCG concluded the successful interdiction of the Motor Vessel (M/V) Grace, following a coordinated international enforcement effort confirming the vessel’s illicit trafficking of fuel to Cuba.



The? pic.twitter.com/KSv5i0nBTR — U.S. Coast Guard (@USCG) October 2, 2026

La operación contó con la participación de dos embarcaciones, un avión de vigilancia marítima HC-144 y un equipo táctico de la Guardia Costera estadounidense, detalló la institución.

Segunda intercepción

El caso del Grace ocurre después de que Estados Unidos abordara y detuviera a comienzos del verano al Jaira Provider, un buque que transportaba combustible y navegaba bajo bandera de San Cristóbal y Nieves.

Las acciones forman parte de la política de presión energética de Washington sobre Cuba, intensificada desde enero tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. El país sudamericano había sido durante años uno de los principales proveedores de combustible de la isla.

Cuba atraviesa además una prolongada crisis energética, atribuida en parte al deterioro de su infraestructura eléctrica y a la falta de combustible para la generación.

En septiembre, la isla sufrió su octavo apagón general del año y las autoridades reconocieron que el déficit de combustible complicaba la recuperación del sistema eléctrico.

La crisis se ha agravado desde enero por las restricciones petroleras estadounidenses. EFE reportó que el endurecimiento de las medidas también ha afectado el transporte marítimo y la llegada de suministros a Cuba.

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