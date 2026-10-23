Trump dice que no tiene prisa por nombrar al reemplazo de la portavoz que duró cinco días en el cargo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no tiene prisa por nombrar a un nuevo secretario de Prensa de la Casa Blanca, una semana después de destituir a Katie Zacharia, quien permaneció solo cinco días en el puesto.

Antes de viajar a Fort Myers, Florida, para participar en un mitin electoral, Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que todavía no hay novedades sobre quién ocupará el cargo.

Zacharia asumió como secretaria de Prensa el 12 de octubre y fue cesada el día 16, lo que convirtió su paso por el puesto en el más breve en la historia de la institución. Su salida se produjo tres días después de su primera y única rueda de prensa, que duró aproximadamente 14 minutos.

Durante esa comparecencia, la portavoz se mostró nerviosa, titubeó en varias respuestas y consultó con frecuencia sus anotaciones. Su desempeño generó comentarios en Washington y comparaciones con su predecesora, Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto tras dar a luz.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Crédito: EFE

Leavitt ocupó el puesto durante más de un año y se caracterizó por defender con firmeza la gestión de Trump ante las preguntas de los periodistas, además de responder con agilidad durante las ruedas de prensa.

Zacharia también estuvo en el centro de una controversia por su formación jurídica, después de que se conociera que no había aprobado el examen requerido para ejercer la abogacía en Estados Unidos.

La propia portavoz confirmó que no había superado la prueba y explicó que, en ese momento, preparaba su boda y su mudanza a China con su marido, donde afirmó que no necesitaba aprobar ese examen para desempeñar sus funciones profesionales.

La salida de Zacharia se suma a la rotación de portavoces durante las administraciones de Trump. En su primer mandato, el presidente tuvo cuatro secretarios de Prensa y, en lo que va de su segundo período, ha tenido dos.

En contraste, Barack Obama tuvo tres portavoces durante sus ocho años en la Casa Blanca.

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