Jill dice que temió que Joe Biden sufriera un derrame cerebral durante el debate de 2024

La exprimera dama de Estados Unidos, Jill Biden, afirmó que llegó a temer que su esposo, el entonces presidente Joe Biden, estuviera sufriendo un derrame cerebral durante su cuestionada actuación en el primer debate presidencial de 2024, un episodio que terminó marcando el rumbo de la campaña electoral y alimentando las dudas sobre su estado físico y mental.

En una entrevista concedida a CBS News con motivo de la publicación de sus memorias Vista desde el Ala Este, Jill recordó que notó que el exmandatario no se encontraba bien antes de subir al escenario, aunque esperaba que se recuperara una vez iniciado el evento.

“Joe siempre, incluso cuando no se sentía del todo bien, lograba recuperarse”, explicó.

Sin embargo, señaló que eso no ocurrió aquella noche.

“Nunca, jamás, lo había visto así, ni antes ni después. Mientras lo observaba pensé: ‘Dios mío, está sufriendo un derrame cerebral’. Me asusté muchísimo”, confesó.

Relató que la actuación de Biden fue tan inusual que no encontró una explicación clara para lo ocurrido.

La exprimera dama aseguró que, tras abandonar el escenario, el expresidente reconoció su mal desempeño. “Me dijo que lo había arruinado”, recordó.

Donald Trump y Joe Biden en el debate presidencial en 2024. Foto: AP

A pesar de la preocupación que generó aquel debate, Jill Biden insistió en que nunca observó señales de deterioro cognitivo en su esposo durante su presidencia. Reconoció que estaba envejeciendo y que su ritmo había disminuido, pero rechazó las afirmaciones de quienes cuestionaban su capacidad mental.

“Era el mismo Joe Biden. Claro que se estaba haciendo mayor, pero eso es algo natural”, afirmó.

También sostuvo que el exigente trabajo acelera el desgaste físico de quienes ocupan el cargo.

Un “shock” para toda la familia

Apenas cuatro meses después de abandonar la Casa Blanca, el expresidente fue diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo en etapa IV que se había extendido a los huesos.

Jill Biden describió el diagnóstico como un “shock” para toda la familia.

Durante la conversación con CBS News, la exprimera dama defendió además la decisión de Joe Biden de retirarse de la carrera presidencial de 2024 cuando consideró que había perdido el respaldo de sectores importantes del Partido Demócrata.

Contó que la decisión fue dolorosa para ambos, aunque insistió en que debía tomarla únicamente él.

Pese a las críticas y a la controversia que rodeó los últimos meses de su mandato, Jill Biden aseguró que sigue convencida de que su esposo fue un mandatario eficaz y que habría podido continuar desempeñando el cargo.

“Fue un buen presidente durante cuatro años”, afirmó.

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