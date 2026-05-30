Jill Biden defiende indulto a Hunter y asegura que temían que Trump lo encarcelara

La exprimera dama Jill Biden defendió la decisión del expresidente Joe Biden de conceder un indulto a su hijo Hunter al final de su mandato, argumentando que la familia temía que la nueva administración de Donald Trump lo convirtiera en un objetivo político y terminara enviándolo a prisión.

En una entrevista con CBS News Sunday Morning, transmitida este domingo, Jill afirmó que respaldó plenamente la medida adoptada por su esposo, pese a que el entonces mandatario había asegurado en reiteradas ocasiones que no utilizaría su poder de indulto para beneficiar a su hijo.

“Cuando Trump fue elegido, las cosas cambiaron, y sabíamos que atacaría a Hunter”, declaró.

“Simplemente no podíamos permitir que nuestro hijo fuera a la cárcel por un cargo por el que nadie iría, es decir, nadie ha ido jamás a la cárcel”.

La exprimera dama también sostuvo que el proceso judicial contra Hunter Biden no fue justo. “El Departamento de Justicia cambió. Y creo que el proceso no fue justo para Hunter”, afirmó durante la conversación con la periodista Rita Braver.

Hunter Biden fue declarado culpable en junio de 2024 de tres delitos graves relacionados con la compra de un revólver en 2018, cuando atravesaba problemas de adicción a las drogas y falseó información en los documentos requeridos para adquirir el arma.

Meses después, en septiembre de 2024, se declaró culpable de nueve cargos vinculados a evasión fiscal en un caso separado.

La decisión de Joe Biden de indultar a su hijo generó críticas tanto entre republicanos como entre demócratas, especialmente porque durante gran parte de su presidencia insistió en que no intervendría en los procesos judiciales que enfrentaba Hunter.

Consultada por CBS sobre si había influido en la decisión de su esposo, Jill Biden respondió que apoyó completamente la medida. “Lo apoyé de verdad. Quería que indultara a Hunter en ese momento, y estuve de acuerdo con Joe”, señaló.

La exprimera dama también fue interrogada sobre los indultos preventivos que Joe Biden otorgó a otros miembros de su familia antes de abandonar la Casa Blanca. Aunque no ofreció detalles específicos, sugirió que la motivación fue similar a la que llevó al indulto de Hunter.

“Supongo que por la misma razón que él sentía que serían el objetivo”, afirmó.

Las declaraciones representan una de las defensas más directas de la familia Biden sobre una decisión que provocó un intenso debate político y cuestionamientos sobre el uso del poder presidencial de indulto.

Sigue leyendo:

• Joe Biden indulta a su hijo Hunter por considerarlo víctima de ataques políticos

• Biden recibe duras críticas de Trump y de los republicanos tras indultar a su hijo Hunter Biden

• Trump apela al indulto de Biden a su hijo Hunter para pedir que desestimen su caso en NY