Hunter Biden revela que el cáncer de su padre es “muy doloroso” y debilitante

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 83 años, enfrenta una etapa especialmente difícil de su enfermedad. Su hijo Hunter Biden reveló que el cáncer de próstata que padece se ha extendido a otras partes de su cuerpo y le provoca fuertes dolores.

En una entrevista con la cadena británica BBC, Hunter explicó que la enfermedad de su padre ha hecho metástasis en los huesos y describió su estado actual como “muy doloroso” y “muy debilitante”.

Visiblemente emocionado, Hunter destacó además el papel que Joe Biden continúa teniendo dentro de su familia. “Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia”, afirmó, al describirlo como “el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo”.

Biden anunció en mayo de 2025, después de abandonar la Casa Blanca, que había sido diagnosticado con un agresivo cáncer de próstata con metástasis ósea. Desde entonces, el exmandatario ha recibido tratamiento y, pese a su condición, ha mantenido algunas apariciones públicas.

Una de ellas ocurrió en junio pasado, cuando asistió a la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

Hunter Biden señaló que, aunque la enfermedad ha avanzado, su padre no suele expresar abiertamente cuánto dolor enfrenta. “Lo único que digo sobre mi padre, sobre su salud en este momento, es que me gustaría que se quejara más”, comentó durante la entrevista.

La salud y la edad de Joe Biden fueron algunos de los principales cuestionamientos durante su presidencia, entre 2021 y 2025. Las dudas sobre su capacidad para continuar en el cargo aumentaron después de su desempeño en el debate presidencial contra Donald Trump.

Tras ese episodio, Biden abandonó su candidatura a la reelección y respaldó a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris, como candidata demócrata.

La entrevista también abordó la controvertida decisión que Biden tomó antes de dejar la Presidencia: conceder un indulto a su hijo Hunter, quien había sido declarado culpable por posesión ilegal de un arma y enfrentaba un proceso relacionado con delitos fiscales.

Hunter reconoció que está agradecido por la decisión de su padre, aunque admitió que el indulto tuvo un impacto negativo en el legado del expresidente. “Estoy agradecido” por el indulto, señaló, aunque consideró que no fue “algo bueno” para la imagen histórica de su padre.

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