Chicago: pronóstico del tiempo para este sábado 24 de octubre

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por esta razón, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy sábado 24 de octubre.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 68 grados Fahrenheit (20ºC) y una mínima de 54 grados Fahrenheit (12ºC) . Junto a esto, la sensación térmica o”temperatura real” prevista para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 2 durante el día y del 2 a lo largo de la noche. Luego, se esperan nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. En esta época del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:13 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:56 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago tendremos nubes y claros. La temperatura máxima estimada será de 70 grados Fahrenheit (21ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 54 (12 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 4% por la mañana, 9% por la tarde y 4% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos visitar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, puedes aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima