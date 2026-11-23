Thanksgiving modificará la movilidad de Nueva York durante 3 días. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció ajustes en los horarios del metro, los autobuses y los trenes regionales, además de cierres en estaciones de Manhattan por el desfile de Macy’s, que este año celebrará su edición número 100.

Los cambios estarán vigentes del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre. Habrá trenes adicionales para facilitar la llegada al desfile y el regreso a casa, pero algunas entradas y salidas permanecerán cerradas para controlar las multitudes.

Miércoles 25 de noviembre: primeros cierres

El miércoles, el metro, los autobuses de Nueva York y el Staten Island Railway funcionarán con horario habitual de día entre semana.

En 81 St-Museum of Natural History, la entrada y salida del lado sur, cerca de la calle 77, cerrará a las 8 a.m. y seguirá así hasta las 11 a.m. del jueves. La estación cerrará de 11 a.m. a 8 p.m. y reabrirá por la noche.

En 72 St, el acceso norte de la calle 72 cerrará a partir de las 8 a.m. El acceso sur estará disponible hasta las 11 a.m.; luego se utilizará desde la calle 71 hasta las 9 p.m. y cerrará hasta las 11 a.m. del jueves. La entrada de la calle 70 seguirá abierta. Para llegar, la MTA recomienda los trenes 1, 2 o 3 hasta 72 St, o el tren 1 hasta 66 St-Lincoln Center.

El LIRR tendrá horario habitual de día entre semana. Metro-North operará con horario de viernes en Hudson, Harlem y New Haven, y añadirá trenes hacia el exterior por la tarde. Port Jervis y Pascack Valley tendrán servicio regular de día entre semana.

En el LIRR estará prohibido consumir alcohol en trenes y estaciones desde las 8 p.m. del miércoles hasta el mediodía del jueves.

Jueves 26 de noviembre: cómo llegar al desfile de Macy’s

En Thanksgiving, el metro y el Staten Island Railway funcionarán con horario de domingo. Habrá trenes adicionales temprano en la línea 1 y el 42 St Shuttle.

El desfile partirá de Central Park West y avanzará por Midtown hasta Macy’s de Herald Square. Estas estaciones tendrán cierres o restricciones:

81 St-Museum of Natural History: cerrará de 4 a.m. a 11 a.m.

72 St: el acceso de la calle 72 seguirá cerrado hasta las 11 a.m.; la entrada de la calle 70 estará disponible únicamente para salir.

57 St: cerrará de 4 a.m. a 11 a.m. Las alternativas serán 47-50 Sts-Rockefeller Center o 63 St-Lexington Av.

59 St-Columbus Circle: cerrarán las salidas hacia el lado norte de Columbus Circle y Central Park West, incluido el elevador a nivel de calle.

También habrá cierres en accesos de estaciones de la Sexta Avenida y Penn Station.

El LIRR funcionará con horario de fin de semana y tendrá trenes adicionales antes y después del desfile: habrá servicio hacia Manhattan en Babylon y Ronkonkoma, y trenes de regreso en Babylon, Port Jefferson y Ronkonkoma.

Metro-North tendrá horario especial de Thanksgiving en Hudson, Harlem y New Haven. Port Jervis y Pascack Valley operarán con horario de fin de semana.

Viernes 27 de noviembre: cambios por Black Friday

El metro funcionará con horario habitual de día entre semana, pero la mayoría de los autobuses tendrá servicio reducido y menor frecuencia. Algunos servicios de paradas limitadas en Manhattan y la mayoría de esos servicios en Staten Island no estarán disponibles.

Los autobuses exprés hacia El Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island tendrán horarios especiales.

El LIRR tendrá horario regular entre semana y tarifas no pico en todos sus trenes. Metro-North tendrá horario de sábado en Hudson, Harlem y New Haven, tarifas no pico todo el día y trenes adicionales, incluidos servicios de compras en New Haven. Port Jervis y Pascack Valley tendrán horario de fin de semana, con trenes adicionales en Port Jervis.

Trenes especiales y dónde consultar el servicio

El tren nostálgico de la MTA comenzará a circular el domingo 29 de noviembre y estará disponible los domingos entre Second Avenue, en el Lower East Side, y 96 St-Second Avenue, en el Upper East Side. Metro-North y el LIRR también ofrecerán trenes festivos y servicios adicionales después.

Para comprobar horarios y cambios, consulta mta.info o la aplicación MTA, para llegadas en tiempo real y planificar viajes. TrainTime permite comprar boletos y revisar los horarios y el estado de los trenes del LIRR y Metro-North. También puedes activar alertas por correo o mensaje de texto y llamar al 511.

Revisar el servicio permitirá anticipar cierres, frecuencias reducidas y cambios de ruta.

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