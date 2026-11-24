¿Estás pensando qué ropa ponerte para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en las próximas horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de máxima y los 34 grados Fahrenheit (1ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que vas a sentir será de 48ºF (9ºC) de máxima y 48ºF (9ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 8.08 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:53 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:32 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 43 y los 46 grados Fahrenheit (6 y 8ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 4% por la mañana, 12% por la tarde y 4% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa atlántica ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos calurosos, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.