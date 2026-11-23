Cuando se trata de patinar durante la temporada navideña y de invierno, la Ciudad de Nueva York está más que preparada. Desde escenarios emblemáticos de Manhattan hasta espacios frente al río en Brooklyn, la Gran Manzana ofrece pistas de hielo para todos los gustos.

En esta temporada 2026-2027, Nueva York habilitó hasta cinco opciones que varían de precio según sus ubicaciones y ambientes. Algunas entregan paisajes tradicionales de la ciudad, mientras que otras ofrecen una actividad recreativa sin la necesidad de gastar mucho dinero.

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5 pistas de hielo activas en Nueva York

1. Rockefeller Center: la de mayor tradición

La pista del Rockefeller Center es una de las experiencias invernales más conocidas de Nueva York. Abrió sus puertas en 1936 y celebra su temporada número 90 durante 2026-2027.

Su ubicación, debajo de la estatua de Prometeo y junto al famoso árbol de Navidad durante las fiestas (se enciende el 2 de diciembre), la convierte en uno de los lugares preferidos para fotografías y actividades familiares.

Cada entrada general incluye una sesión de 60 minutos. Los precios pueden aumentar según la fecha y el horario, por lo que conviene reservar anticipadamente, especialmente durante diciembre.

Dirección: 600 Fifth Avenue, Manhattan, NY 10020

600 Fifth Avenue, Manhattan, NY 10020 Horario: todos los días, de 9:00 am a 12:00 am (ET)

todos los días, de 9:00 am a 12:00 am (ET) Precio: entradas generales desde $22 dólares por persona. Alquiler de patines: $12 dólares adicionales

2. Wollman Rink: patinaje en Central Park

Wollman Rink permite patinar rodeado de los árboles de Central Park y con los edificios de Manhattan como telón de fondo.

Los precios para adultos se dividen en tres categorías: Off-Peak, Peak y Prime. Además, los menores de 3 años pueden entrar gratuitamente acompañados por un adulto.

Dirección: 830 Fifth Avenue, Central Park, Manhattan, NY 10065.

830 Fifth Avenue, Central Park, Manhattan, NY 10065. Horario: lunes y martes de 10:00 am a 2:30 pm; miércoles y jueves de 10:00 am a 9:00 pm; viernes y sábado de 10:00 am a 10:00 pm; y domingo: 10:00 am a 9:00 pm.

lunes y martes de 10:00 am a 2:30 pm; miércoles y jueves de 10:00 am a 9:00 pm; viernes y sábado de 10:00 am a 10:00 pm; y domingo: 10:00 am a 9:00 pm. Precio: adultos, entre $16 y $40 dólares, según la categoría del día. Niños de 4 a 12 años y adultos mayores de 65 años: $12 dólares. Alquiler de patines: $12 dólares.

3. Gottesman Rink: también en Central Park

Situada en el extremo norte de Central Park, junto al Harlem Meer, Gottesman Rink es una alternativa más económica que otras pistas populares de Manhattan.

Las sesiones de patinaje duran 80 minutos. También dispone de alquiler de patines de hockey y artístico, casilleros y ayudas para principiantes.

Dirección: Davis Center, 106-51 East Drive, Nueva York, NY 10026.

Davis Center, 106-51 East Drive, Nueva York, NY 10026. Horario: lunes a viernes de 7:00 am a 11:00 pm, con tarifas según la franja horaria. Los fines de semana y días festivos escolares tienen horario Peak durante toda la jornada.

lunes a viernes de 7:00 am a 11:00 pm, con tarifas según la franja horaria. Los fines de semana y días festivos escolares tienen horario Peak durante toda la jornada. Precio: adultos $5 dólares en horario Off-Peak y $10 dólares en Peak. Niños de 4 a 16 años: $5 dólares. Menores de 3 años: gratis. Alquiler de patines: $10 dólares.

4. The Standard, High Line

Esta pista se encuentra junto al hotel The Standard, en el Meatpacking District, cerca del parque elevado High Line.

Su propuesta combina patinaje, música, bebidas calientes y opciones gastronómicas. Un detalle importante es que utiliza una superficie sintética conocida como Glice, no hielo convencional. El acceso funciona por orden de llegada.

Dirección: 848 Washington Street, Manhattan, NY 10014

848 Washington Street, Manhattan, NY 10014 Horario: lunes a miércoles de 3:00 pm a 9:00 pm; jueves y viernes de 3:00 pm a 10:00 pm; y sábado y domingo de 12:00 pm a 10:00 pm.

lunes a miércoles de 3:00 pm a 9:00 pm; jueves y viernes de 3:00 pm a 10:00 pm; y sábado y domingo de 12:00 pm a 10:00 pm. Precio: adultos $20 dólares, niños menores de 12 años $15 dólares. Alquiler de patines: $10 dólares

5. Domino Park: patinar frente al río

Esta pista de aproximadamente 7,000 pies cuadrados ofrece una experiencia junto al East River, con vistas del horizonte de Manhattan y el puente de Williamsburg.

El espacio cuenta con paneles transparentes alrededor del hielo para disfrutar del paisaje mientras se patina. Las sesiones tienen horarios establecidos y se recomienda llegar al menos 10 minutos antes de la reserva.

Dirección: Domino Square, 15 River Street, Williamsburg, Brooklyn, NY 11249.

Domino Square, 15 River Street, Williamsburg, Brooklyn, NY 11249. Horario: entre semana, de 2:30 pm. a 9:00 pm; y fines de semana, de 10:30 am a 10:00 pm. Durante las vacaciones navideñas hay horarios extendidos.

entre semana, de 2:30 pm. a 9:00 pm; y fines de semana, de 10:30 am a 10:00 pm. Durante las vacaciones navideñas hay horarios extendidos. Precio: residentes de Nueva York $13 dólares entre semana y $17 dólares los fines de semana. No residentes pagan $20 dólares entre semana y $24 dólares los fines de semana. Alquiler de patines: $13 dólares.

Para evitar contratiempos, lo recomendable es comprar las entradas por internet, especialmente si planeas acudir durante los fines de semana o las vacaciones de diciembre.

También conviene llevar ropa abrigada, guantes y medias cómodas. Si tienes tus propios patines, puedes llevarlos para evitar el costo del alquiler.

Recuerda, además, que las condiciones meteorológicas, los eventos especiales y los días festivos pueden modificar la programación habitual.

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