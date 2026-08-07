Funcionaria policial es acusada de ayudar a su hijo a huir tras tiroteo ligado a pandillas en Nueva York

Una exsubcomisionada de seguridad pública de Mount Vernon, en Nueva York, fue acusada de ayudar a su hijo a escapar tras un tiroteo presuntamente relacionado con una disputa entre pandillas en El Bronx, un caso que ahora la mantiene detenida bajo una fianza de $75,000 dólares.

Jennifer Lackard, de 49 años, fue arrestada el martes junto con su hijo, Chase Lackard, de 20 años, por su presunta participación en un ataque ocurrido el 29 de junio detrás del Tribunal Penal de El Bronx, informó ABC 7 NY.

Los fiscales sostienen que la funcionaria actuó como conductora del vehículo utilizado para facilitar la huida del joven después del tiroteo.

Chase Lackard está acusado de disparar varias veces desde un vehículo contra un grupo de personas en las inmediaciones de East 162nd Street y Grand Concourse. La Fiscalía de El Bronx, señaló el medio, dijo que el ataque estaría relacionado con una disputa entre pandillas, ya que uno de los individuos a los que presuntamente apuntó sería integrante de una organización rival.

Aunque nadie resultó herido, el joven enfrenta cargos por intento de asesinato, delitos relacionados con armas de fuego, conspiración y puesta en peligro imprudente.

La acusación sostiene que Jennifer Lackard no solo habría conducido el vehículo utilizado para llegar hasta el tribunal, sino que también habría coordinado con su hijo el momento en que debía recogerlo después de la audiencia.

Los documentos judiciales citados por ABC7NY indican que Chase le habría enviado un mensaje a su madre para indicarle que estuviera frente al edificio cuando saliera. Ella presuntamente respondió que no podía simplemente esperar afuera y que “tenía que ser en el momento adecuado”.

Los fiscales aseguran que, después de recoger a Chase y a su padre, James Lackard, frente al tribunal, el vehículo se desplazó hasta la parte posterior del edificio. Allí, el joven habría efectuado varios disparos a través de la ventanilla del lado del conductor contra el grupo de personas.

Además la investigación sostiene que, tras el ataque, Jennifer Lackard habría tomado el volante y conducido de regreso a la residencia familiar. Su hijo, según la acusación, posteriormente se cambió de ropa para evitar ser identificado.

También cuentan con imágenes de cámaras de vigilancia y mensajes de texto que respaldarían su versión de los hechos.

Lackard dirigía la unidad de bienestar del organismo desde 2020 y tenía experiencia en trabajo social y programas de reinserción comunitaria. El Departamento de Policía de Mount Vernon anunció que su relación laboral fue terminada de inmediato y aclaró que las acusaciones no están relacionadas con sus funciones oficiales.

“Las acusaciones no guardan relación con sus funciones en el Departamento de Policía de Mount Vernon y no se derivan de ninguna conducta asociada con el Departamento ni con el desempeño de sus responsabilidades oficiales”, señaló el organismo.

Lackard se declaró inocente de los cargos. Su abogado aseguró ante el tribunal que las acusaciones presentan una imagen de su clienta completamente distinta a la de la trayectoria profesional que ha desarrollado durante dos décadas.

La exfuncionaria permanece detenida bajo una fianza de $75,000 dólares y deberá regresar ante el tribunal en septiembre. Su hijo también se declaró no culpable y permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

La Fiscalía de El Bronx señaló que el joven ya tenía otros tres casos pendientes relacionados con armas de fuego. Además, había sido detenido anteriormente.

En noviembre de 2024, cuando tenía 19 años, fue captado por una cámara de vigilancia apuntando presuntamente con un arma contra un agente de la Policía de Nueva York en El Bronx. El policía le disparó en una pierna y posteriormente fue arrestado por cargos de posesión de armas y amenazas.

El caso también involucra al padre del joven, quien, según los documentos judiciales, James Lackard, exesposo de Jennifer y padre de Chase, se encontraba en el vehículo durante los hechos y habría participado en el traslado. Este viernes, la Fiscalía de El Bronx informó que también había sido acusado, aunque no se encontraba detenido, según ABC 7 NY.

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