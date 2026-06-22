Sentencian a exagente de la NYPD que recibió sobornos para colaborar con una red de narcotráfico

Una jueza federal condenó a 90 meses de prisión a Andrew Nguyen, un exoficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), tras declararse culpable de aceptar sobornos, participar en una conspiración de narcotráfico y portar un arma de fuego para facilitar actividades relacionadas con el tráfico de drogas mientras ejercía funciones policiales.

La sentencia fue impuesta este lunes por la jueza federal Analisa Torres, luego de que Nguyen admitiera su responsabilidad en enero de este año. Además de la pena de cárcel, deberá cumplir tres años de libertad supervisada una vez salga de prisión.

Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Nguyen, de 41 años, utilizó su posición como agente del NYPD durante aproximadamente tres años para colaborar con una organización de narcotráfico a cambio de dinero.

Las autoridades sostienen que recibió más de $30,000 dólares en sobornos y solicitó decenas de miles de dólares adicionales para ayudar a un presunto líder de una red de distribución de drogas identificado en documentos judiciales como “CC-1”.

El fiscal federal Jay Clayton afirmó que el exagente traicionó la confianza pública al usar su cargo para favorecer actividades criminales.

“Andrew Nguyen abusó repetidamente de su cargo público al solicitar y aceptar decenas de miles de dólares en sobornos”, declaró Clayton. “A cambio, ayudó al líder de una organización de narcotráfico, transportando kilogramos de drogas peligrosas, brindando protección armada y utilizando un vehículo policial y equipo del NYPD para realizar y documentar una falsa detención y confiscación de un automóvil”.

Operación de narcotráfico

De acuerdo con la acusación, entre 2020 y noviembre de 2023, Nguyen colaboró activamente con la operación de narcotráfico. Entre otras acciones, transportó drogas para la organización, incluidos aproximadamente ocho kilogramos de cocaína, mientras portaba un arma de fuego.

Los fiscales indicaron que el entonces policía llevaba consigo tanto su pistola personal autorizada por el NYPD como sus credenciales oficiales y una tarjeta de estacionamiento del departamento, con la intención de utilizarlas para evitar ser arrestado si era detenido por otros agentes.

Las investigaciones también concluyeron que Nguyen estaba dispuesto a utilizar su arma para proteger al líder de la organización criminal en caso de que se produjera un episodio de violencia durante las operaciones de narcotráfico.

Clayton destacó además que el exoficial llegó a utilizar recursos policiales para simular procedimientos oficiales en beneficio de la red criminal.

“En resumen, Nguyen puso en peligro a la misma comunidad que juró proteger”, afirmó el fiscal. “La sentencia de hoy envía un mensaje claro del NYPD y del Departamento de Justicia: la corrupción no tiene cabida en la mejor fuerza policial del mundo”.

Nguyen, residente de Harriman, en el estado de Nueva York, fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Asuntos Internos del NYPD.