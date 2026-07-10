Policía latino abusó de familiar menor de edad: su abogado rechaza acusación “inventada” en Nueva York

Joshua Acosta, agente del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), fue arrestado bajo acusaciones de violación y conducta sexual indebida con un familiar menor de edad.

El agente de 39 años fue detenido el miércoles por la noche y acusado de tres cargos de violación, tres cargos de conducta sexual indebida y de actuar de manera perjudicial para un menor. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Acosta también enfrenta cargos por mantener una conducta sexual continuada con un menor, delito definido como participar en actos de índole sexual con un menor de 13 años, acotó Daily News.

“Nuestro despacho ya cuenta con pruebas que apuntan a la inocencia de nuestro cliente”, declaró Su abogado, David Gelfand. “Estas acusaciones son indudablemente graves pero, lo que es más importante, son demostrablemente falsas. Resulta profundamente lamentable que la reputación del agente Acosta, quien posee un historial impecable, se vea empañada por acusaciones inventadas”.

Los presuntos delitos ocurrieron en Brooklyn a lo largo de varios años y mientras el funcionario estaba fuera de servicio. Acosta ingresó en NYPD en enero de 2014 y estaba asignado a la Sección de Litigios sobre Acciones Policiales de la Oficina Legal del departamento. Tras su arresto, fue suspendido de empleo y sueldo por un período de 30 días.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

La semana pasada Segundo Pucha Carchi, hombre de 56 años, fue declarado culpable de numerosos cargos por abusar sexualmente repetidamente de una niña y cometer delitos conexos en su intento de encubrir esos crímenes en el condado Westchester (NY).

A fines de junio Danny St. Louis (45) fue condenado a 15 años de prisión seguidos de 10 de supervisión, después de declararse culpable de violación y explotación sexual con fines comerciales de varias víctimas, incluida una niña de 13 años.

También ese mes un ciudadano salvadoreño fue condenado a 16 años de prisión tras declararse culpable del delito de conducta sexual continuada contra su hija menor de edad en un hogar en Long Island (NY). Además un empleado del Servicio Postal (USPS) fue acusado de violación, conducta sexual inapropiada y otros cargos relacionados, por presuntamente agredir sexualmente a dos menores de 15 años en ocasiones distintas en Long Island (NY).

Igualmente en junio José Sáez Jr., pastor cristiano de Nueva York, fue sentenciado tras declararse culpable de haber abusado de un menor y pedir a varios niños que le enviaran fotos y videos sexualmente explícitos, anunció el Departamento de Justicia (DOJ). También Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela pública de Nueva York, se declaró culpable de cargos federales relacionados con pornografía infantil.

En marzo Carlos Aguilar Reynoso, joven originario de Guatemala, fue acusado de la violación de una niña de cinco años en Long Island (NY). En octubre un padre fue condenado tras un juicio por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY).

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana.

En julio del año pasado Christopher Terranova fue sentenciado a 40 años de cárcel por haber usado su posición en NYPD para explotar sexualmente a adolescentes en al menos dos estados del país, Nueva York y Texas.

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

En enero de 2024 Angad Beharry, oficial de la policía de Nueva York (NYPD), y Gisianet Christina Chirinos Viloria fueron arrestados y acusados como sospechosos de explotación sexual de una niña de 9 años.

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