El príncipe William debutó en un programa de entrevistas y reveló varios secretos familiares

El príncipe William hizo historia en la televisión británica al convertirse en el primer miembro en activo de la Familia Real en participar como invitado en “The Graham Norton Show”.

Su aparición tomó por sorpresa al público de BBC One, donde compartió sofá con las actrices Cate Blanchett y Hannah Waddingham, y el conservacionista Robert Irwin, para hablar sobre los premios Earthshot Prize y dejar al descubierto algunas de sus preferencias personales.

La visita tuvo lugar en una edición especial dedicada a estos galardones medioambientales, creados por William en 2020 para reconocer iniciativas que buscan soluciones a los problemas ecológicos del planeta.

Graham Norton conversó inicialmente con sus invitados sobre sus respectivas carreras antes de revelar el vínculo que los reunía. Blanchett forma parte del consejo de la iniciativa, Irwin es embajador mundial y Waddingham presentó la ceremonia de 2023 en Singapur.

Las películas que disfruta y el programa favorito de sus hijos

El heredero al trono británico aprovechó la ocasión para hablar de su gusto por el cine de Christopher Nolan, director de películas que, según explicó, lo mantienen atento a historias complejas y diferentes.

“Me encanta sumergirme en películas que te hacen pensar. También me gustan las películas de acción, pero prefiero algo un poco diferente. Soy un gran admirador de todo lo que hace Christopher Nolan. Sus películas son fantásticas. La trilogía de Batman es psicológicamente oscura y profunda, y eso me encanta. Es capaz de tomar ideas completamente fuera de lo común y convertirlas en algo increíblemente entretenido”, afirmó.

William también contó que en su hogar siguen “Celebrity Traitors”, el concurso británico en el que varias celebridades deben descubrir quiénes de sus compañeros son los traidores. Sus hijos Charlotte y Louis, en particular, están encantados con el formato.

“Me encanta y a mi familia también. Charlotte y Louis están obsesionados con el programa. Es realmente muy bueno”, confesó. Incluso relató una anécdota relacionada con Ross Kemp, participante del concurso: “Vi a Ross Kemp al día siguiente del primer episodio y no pude evitar intentar tocarle, de la manera más apropiada posible, para ver cómo reaccionaba”. Después agregó: “¡Resultó que se sobresaltaba con mucha facilidad!”.

El príncipe también dejó espacio para mencionar su afición al Aston Villa, el club de fútbol al que apoya desde hace años.

William defiende la cooperación para proteger el planeta

Fuera de sus gustos personales, el hijo de Carlos III insistió en que la colaboración internacional es fundamental para afrontar los desafíos medioambientales. Blanchett describió los Earthshot Prize como un “conjunto de soluciones que se complementan entre sí”, mientras que Waddingham destacó las oportunidades de financiación y contactos que reciben los finalistas para ampliar sus proyectos.

Los premios reconocen cada año a cinco ganadores. Sus iniciativas abarcan desde la reducción de emisiones y la recuperación de ecosistemas hasta la gestión de residuos y la mejora de las condiciones de vida de distintas comunidades.

Aunque Sarah Ferguson y Lady Glenconner ya habían pasado por el famoso sofá rojo de Norton, William marca un precedente como miembro activo de la realeza británica. Su aparición contrasta con la de Harry y Meghan Markle, quienes, tras abandonar sus funciones reales en 2020, participaron en programas estadounidenses como “The Late Late Show with James Corden” y “The Ellen DeGeneres Show” en 2021, además de “The Drew Barrymore Show” en 2025.

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