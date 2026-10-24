Miley Cyrus comparte un momento íntimo con una fan con cáncer

Miley Cyrus ayudó a Cash Jacobs a afeitarse la cabeza mientras la cantautora recibe quimioterapia por un cáncer de mama en etapa 3. El encuentro, que tuvo lugar después de los conciertos de la artista en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, convirtió una experiencia difícil para la joven en un recuerdo que, según ella misma contó, le dará fuerzas para afrontar el tratamiento.

Jacobs había recurrido a TikTok el 15 de octubre para pedir ayuda y conseguir conocer a Cyrus, quien se presentó en el emblemático recinto los días 16 y 18 de ese mes. La admiradora ya comenzaba a perder el cabello por la quimioterapia y había explicado que le daba vergüenza mostrar su calvicie.

“Esta noche me voy a poner una peluca porque me da un poco de vergüenza mi calvicie”, escribió antes de asistir al primer concierto. Incluso planeaba quitársela y agitarla en el aire si la cantante mencionaba su nombre, con la esperanza de que pudiera localizarla entre el público.

El encuentro que convirtió un momento difícil en un recuerdo especial

Aunque Jacobs no consiguió reunirse con Cyrus esa primera noche, aseguró que había vivido la “mejor noche” de su vida. Al regresar a casa, publicó otro mensaje en el que expresó su deseo de conocer a la cantante y explicó que prefería afeitarse la cabeza acompañada por sus seres queridos.

La oportunidad llegó después, cuando el equipo de la intérprete se puso en contacto con ella. Cyrus no sólo le facilitó el viaje de regreso a Los Ángeles y entradas para la segunda noche del espectáculo, sino que también reservó tiempo para encontrarse con ella y ayudarla a afeitarse la cabeza.

En el video del encuentro, la cantante le preguntó si realmente estaba preparada para hacerlo y le recordó que ya había pasado por esa experiencia. Antes de tomar la máquina, también le dijo una frase que resumió el apoyo que quería transmitirle: “Puedes ser tierna y fuerte al mismo tiempo”.

Mientras avanzaba con el afeitado, Cyrus elogió el aspecto de Jacobs y trató de tranquilizarla. “Tienes una cabeza y unas orejas chiquitas”, le comentó, antes de asegurarle que no se veía rara y que estaba “tan guapa”.

La música de Miley Cyrus también la acompaña en el tratamiento

Tras compartir las imágenes, Jacobs agradeció públicamente a la artista por acompañarla en uno de los momentos más vulnerables de su vida.

“Miley no sólo me pagó el viaje de regreso a Los Ángeles con boletos para la segunda noche en el Hollywood Bowl, sino que se tomó el tiempo para reunirse conmigo después y ayudarme a superar uno de los momentos más aterradores e íntimos de mi vida”, escribió.

La joven también habló de lo difícil que ha sido recibir el diagnóstico, someterse a la colocación de un puerto en el pecho y comenzar la quimioterapia, cuyos efectos secundarios todavía debe afrontar. En ese proceso, la música de Cyrus ha sido una fuente de ánimo.

Jacobs agradeció a las personas que hicieron posible el encuentro y aseguró que, cuando supere esta etapa, podrá escuchar las canciones de la artista y recordar que logró salir adelante y hacerse más fuerte.

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