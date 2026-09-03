Aseguran que Miley Cyrus rechazó ser parte del Coachella 2027

Esta semana, Miley Cyrus anunció el lanzamiento de su décimo álbum de estudio, el cual ha titulado “Bass Persuades”. Al mismo tiempo, ha eliminado su apellido de todas las redes sociales y también han empezado a circular rumores sobre su participación en el Coachella 2027.

En un reciente reporte compartido por el medio especializado en la industria musical “HITS Daily Double”, se dijo que Miley habría aceptado encabezar el cartel del festival para la edición del año que viene, pero luego cambió de opinión.

Se desconoce la razón por la que la estrella pop cambió de opinión sobre esta participación, pero otros medios han dicho que está en conversaciones para participar en otros eventos de gran importancia para Estados Unidos, por ejemplo, el Super Bowl.

Su participación en el mediotiempo es solo una posibilidad; lo que sí es cierto es que estrenará su nuevo álbum el 18 de septiembre y, como parte de su promoción, anunció dos conciertos en el Hollywood Bowl el 16 y 18 de octubre.

Otros rumores sobre el Coachella 2027

El mismo medio, “HITS Daily Double”, también ha compartido información sobre las posibilidades que hay para encabezar este festival. Normalmente, el cartel del Coachella suele anunciarse en enero y suele celebrarse en abril.

Sin embargo, el cartel de este año fue anunciado en septiembre del 2025, siendo la excepción.

Como Miley no quiso seguir en el cartel, se dice que en su lugar podrían estar Tame Impala, quienes ya encabezaron el festival en 2019, y la otra posibilidad es Dua Lipa. Otros de los nombres que han aparecido en reportes de medios especializados son SZA, Oasis, Radiohead y BTS.

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