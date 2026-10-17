Miley Cyrus se quebró en llanto al cantar “Jolene” de Dolly Parton en Los Ángeles

Miley Cyrus no pudo contener las lágrimas al recordar a Dolly Parton durante su concierto del viernes 16 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. La cantante estadounidense dedicó a su madrina una interpretación de “Jolene”, uno de los temas más emblemáticos de la leyenda del country, fallecida el pasado 25 de agosto a los 80 años tras una batalla contra el cáncer.

El momento y su presentación marcó el regreso de Cyrus a los grandes conciertos como cabeza de cartel después de casi cuatro años. Antes de comenzar la canción, la artista habló de la relación que compartía con Parton y explicó por qué el recinto californiano tenía un significado especial para ella: “Dolly y yo, somos eternas. Nada en esta vida podría separarnos jamás”, expresó.

La emoción aumentó cuando Cyrus manifestó cuánto extrañaba a su madrina y expresó su deseo de volver a verla. Mientras interpretaba “Jolene”, una imagen de Parton apareció en las pantallas del recinto, acompañando el tributo musical.

Miley Cyrus breaks down in tears as she pays tribute to Dolly Parton at her Hollywood Bowl show: “Me and Dolly are eternal.” ?? pic.twitter.com/oOmXgsmg8F — Variety (@Variety) October 17, 2026

El recuerdo de Dolly Parton siempre presente

Miley Cyrus contó al público que sólo había visto actuar a su madrina en vivo una vez en toda su vida y que aquella presentación también había ocurrido en ese mismo escenario, el Hollywood Bowl.

La cantante recordó que, en aquella ocasión, Parton interpretó “The Best of Both Worlds”, tema principal de “Hannah Montana”, la serie de Disney que convirtió a Cyrus en una estrella juvenil.

La artista country, incluso, señaló que su ahijada se encontraba entre el público.

Miley Cyrus pays tribute to Dolly Parton with a performance of “Jolene” at her first major concert in four years. pic.twitter.com/cM9o0STIdK — Variety (@Variety) October 17, 2026

La relación que trascendió la música

Dolly Parton fue la madrina de Miley Cyrus y mantuvo una relación cercana con su familia, especialmente con Billy Ray Cyrus, su padre. Su vínculo también llegó a la televisión, cuando Parton apareció en “Hannah Montana” interpretando a la tía Dolly, un personaje inspirado en su relación con la protagonista.

Miley dedicándole unas palabras a Dolly Parton antes de cantar Jolene #MileyBowl pic.twitter.com/ezMAs6kYSf — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) October 17, 2026

Con el paso de los años, ambas compartieron actuaciones y colaboraciones musicales. Entre ellas destaca “Rainbowland”, canción que grabaron juntas en 2017, además de sus interpretaciones de “Jolene”.

Parton también participó en proyectos vinculados con la trayectoria de su ahijada, quien ha explorado géneros como el pop, el rock y el country.

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