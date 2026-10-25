Al menos 12 heridos tras tiroteo cerca del estadio de la Universidad Florida A&M

Un tiroteo dejó 12 personas heridas, incluyendo seis menores de edad, este sábado a las 8:00 p.m. en una intersección de la calle Perry cercana al estadio Bragg Memorial de la Universidad Florida A&M en Tallahassee, durante un partido de fútbol americano universitario.

El Departamento de Policía de Tallahassee confirmó mediante un comunicado que 11 víctimas presentan impactos de bala y una resultó lastimada al intentar huir. Tres pacientes sufrieron lesiones graves, entre ellos un menor en estado crítico. El resto permanece en condición estable, informó NBC News.

El jefe policial, Lawrence Revell, precisó el domingo que el menor de los afectados tiene 11 años, e indicó que una de las víctimas posiblemente sea estudiante de la institución deportiva donde se enfrentaban los Rattlers de Florida A&M y los Golden Lions de Arkansas-Pine Bluff.

Desarrollo de las investigaciones policiales

Los cuerpos de seguridad no reportan detenciones, aunque los indicios apuntan a la participación de un solo tirador.

“Nuestra información preliminar indica que se produjo un altercado entre varias personas”, catalogándolo como “un incidente aislado entre dos o tres personas”, explicó Revell.

Asimismo, el oficial solicitó la colaboración ciudadana para identificar al autor: “Nuestra prioridad es determinar qué sucedió y por qué sucedió, y llevar ante la justicia a los responsables”.

Del mismo modo, describió el despliegue táctico de sus agentes, quienes ingresaron “al centro de la acción, sin saber aún dónde estaban los tiradores, sin saber aún cuántas víctimas teníamos”.

“Teníamos agentes que recogían a las víctimas y las llevaban en brazos para transportarlas porque no podían abrirse paso entre la multitud”, acotó.

Pronunciamientos de las universidades

A través de la red social X, la Universidad Florida A&M garantizó la seguridad de su campus, aclarando que el ataque ocurrió en las adyacencias, y publicó: “Nuestros corazones están con las víctimas y todos los afectados por el incidente ocurrido esta noche en la calle Perry”.

Por su parte, la Universidad Estatal de Florida, ubicada a una milla de distancia, emitió una alerta preventiva.

“Como medida de precaución, se recomienda a los estudiantes, profesores y personal del área de Tallahassee que permanezcan en sus casas esta noche y se mantengan alerta”, señaló.

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