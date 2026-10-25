Alarma en Central Park tras la agresión sexual a punta de cuchillo contra una mujer

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que una mujer fue abusada sexualmente a punta de cuchillo en Central Park el sábado en la noche.

De acuerdo con las autoridades, un hombre desconocido se acercó a una mujer empuñando un cuchillo antes de violarla dentro del parque cerca de la calle 67 Este y la Quinta Avenida, alrededor de las 8:30 de la noche.

La mujer fue llevada de urgencia a un hospital cercano, donde su estado se reporta como estable, informó New York Post.

De acuerdo con los funcionarios, el sospechoso armado escapó del sitio vistiendo una sudadera y pantalones negros, llevando una mochila negra.

El sábado en la noche no se dispuso de más información al respecto.

Los residentes del área quedaron atónitos al enterarse de la violación a punta de cuchillo.

“Es muy preocupante para una zona muy importante de la ciudad de Nueva York, y me inquieta que mi prometida saque a pasear a su perro por la noche”, declaró Davis Defore, un residente local.

Otra vecina de la zona, Valentinna Mizrahi, vive en el barrio desde 2021 y asevera que nunca ha tenido miedo, pero su madre le advirtió hace poco que no caminara sola en la noche “porque se pone feo”.

Hasta el sábado en la noche no se han producido arrestos por este caso.

Sigue leyendo:

• Estudiante de la Universidad de Arizona afirma haber sido agredida sexualmente por dos hombres en una fraternidad

• Tragedia en el FIT tras la muerte de una estudiante agredida sexualmente en el campus

• Neurólogo de Manhattan es acusado de abuso sexual contra dos pacientes