Empresa de limpieza en Nueva York ofrece $27 por hora y no exige experiencia

Well-Paid Maids busca personal para limpiar casas y apartamentos en la ciudad de Nueva York, con un sueldo inicial de $27 por hora. La empresa ofrece empleos de tiempo completo y parcial, y acepta candidatos sin experiencia previa en limpieza.

Qué necesitas para solicitar el empleo

Para las posiciones en Nueva York, la compañía pide vivir dentro de la ciudad y a una distancia razonable a pie de una estación del metro.

También exige contar con transporte confiable para llegar a los distintos domicilios donde se realizarán los servicios.

La experiencia en limpieza se valora, pero no es obligatoria.

La empresa busca personas responsables, trabajadoras, atentas a los detalles y comprometidas con atender bien a los clientes.

Entre las cualidades solicitadas están encontrar soluciones cuando surgen dificultades y sentirse cómodo trabajando cerca de mascotas, ya que las labores se realizan en viviendas particulares.

La puntualidad también forma parte de las responsabilidades, los empleados deben llegar a las casas de los clientes a la hora acordada.

Qué tareas tendrás que realizar

El trabajo abarca la limpieza de salas, dormitorios, baños, cocinas, comedores y pasillos de casas y apartamentos.

Además, contempla actividades como lavar ropa, limpiar hornos de microondas, lavar platos y tallar los zoclos, es decir, las molduras colocadas en la parte inferior de las paredes.

La persona contratada deberá interpretar las peticiones de los clientes con buen criterio y mantener un trato profesional y amable durante el servicio.

También tendrá que ajustar su manera de trabajar según los comentarios de los clientes y de la administración.

La comunicación es otra parte del puesto. Se espera que el personal informe oportunamente sobre asuntos relacionados con el trabajo y mantenga contacto con ambas partes.

Sueldo y beneficios

El pago inicial anunciado para nuevos empleados de limpieza en Nueva York es de $27 por hora.

El paquete de beneficios incluye seguro médico, dental y de la vista, además de 24 días de tiempo libre pagado y otras prestaciones.

Well-Paid Maids indica que las personas contratadas tendrán una relación laboral como empleados de la compañía.

La oferta contempla tanto jornadas completas como parciales.

Cómo enviar tu solicitud

Quienes quieran postularse para trabajar en Nueva York deben enviar su currículum a nyc@wellpaidmaids.com.

La descripción completa del puesto, identificado como ‘Home Cleaner / Maid’, está disponible en la página oficial de empleos de Well-Paid Maids.

También puedes comunicarte al teléfono 212-847-1369.

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