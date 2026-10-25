La creadora de “Nobody Wants This” espera aprobación para una cuarta temporada

Esta semana, Netflix estrenó la tercera temporada de “Nobody Wants This” y su creadora, Erin Foster, ha revelado que tiene más historia que contar. Sin embargo, está a la espera de que la temporada de streaming de luz verde para una cuarta temporada.

Aunque podría considerarse que la historia de amor entre los protagonistas de esta serie llegó a su fin, Foster considera que aún quedan historias por contar. Esto lo apuntó durante una entrevista en “Parade”, en la que comparó la historia de ficción con su propia vida.

“Hay pasos que dar cuando ya no se está en la veintena, al casarse, y uno empieza partiendo con desventaja. Lo viví cuando me casé, tenía 37 años, y es una experiencia diferente. Así que sí, creo que aún hay mucho que contar“, dijo en la entrevista.

Aunque es consciente de que tiene historias por las que sentarse a escribir una nueva temporada, también es consciente de que tiene que esperar los números y la decisión de los ejecutivos de Netflix, aunque esta serie ha sido un éxito desde que se estrenó su primera temporada en 2024.

“Pero también soy alguien que no se apega demasiado al resultado y es bastante flexible, permitiendo que el mercado nos diga lo que quiere de nosotros. Nunca quiero un programa que dure más de lo que la gente quiere ver. Prefiero que la gente quiera más a que quiera menos”, dijo Foster en la misma entrevista.

“Nobody Wants This” está inspirada en la historia de amor de Foster con su esposo, el ejecutivo musical Simon Tikhman. En la ficción, la historia es protagonizada por Joanne Williams, personaje interpretado por Kristen Bell, y por Noah Roklov, personaje a cargo de Adam Brody.

Ella es una podcaster agnóstica que se enamora de un rabino, por lo que comienza su indecisión sobre si convertirse o no al judaísmo por amor.

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