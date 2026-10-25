LinkedIn reduce el alcance de publicaciones genéricas hechas con IA: ¿cómo evitar perder visibilidad?

La red social LinkedIn ha reducido las visualizaciones de las publicaciones que identifica como contenido genérico y de baja calidad generado específicamente con inteligencia artificial (IA).

Según información de la compañía citada por CNN el 18 de octubre de 2026, los ajustes de la plataforma han disminuido en 40% las visualizaciones de ese tipo de contenido. Si bien la red no prohíbe el uso de herramientas de IA, sí reduce la visibilidad de textos automatizados que carecen de aportaciones originales.

El impacto afecta a personas que buscan llegar a nuevas audiencias. Las publicaciones que la red social considere genéricas tienen menos probabilidades de distribuirse más allá de las conexiones directas de su autor, según el reportaje. Esto puede dificultar que profesionales independientes, candidatos a un empleo y empresas consigan visibilidad ante personas que estén fuera de su red.

Si utilizas inteligencia artificial para redactar contenidos para LinkedIn, revisa el texto antes de publicarlo. Incorpora experiencias propias, ejemplos verificables y conocimientos que aporten valor al lector. La intención es que utilices la IA como apoyo para escribir, no para publicar contenido genérico que no ofrece información relevante.

LinkedIn apunta al contenido vacío, no a toda la inteligencia artificial

Para aplicar esta medida, LinkedIn utiliza la expresión ‘AI slop’ para describir contenido elaborado con poco esfuerzo, probablemente generado con IA, que parece pulido, pero carece de una perspectiva clara o sustancia. También incluye publicaciones repetitivas, recicladas o diseñadas principalmente para captar la atención.

Daniel Roth, editor en jefe de LinkedIn y responsable de su estrategia de contenido, señaló a CNN: “Pero lo que funciona es ser humano”. Su advertencia responde a publicaciones que siguen fórmulas de presentación sin ofrecer conocimiento personal.

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La diferencia importa si utilizas IA para organizar ideas o mejorar un texto. No se trata solo de usar IA como herramienta para mejorar un texto, sino de cuidar el resultado que recibe quien te lee.

La caída del 40% no significa que cada publicación pierda lo mismo

LinkedIn comunicó el 15 de septiembre de 2026: “Los esfuerzos recientes ya han ayudado a reducir en un 40% las visualizaciones del contenido clasificado como ‘AI slop’”.

La cifra no equivale a una reducción automática del 40% para cada publicación realizada con inteligencia artificial, ni mide pérdidas de ingresos, clientes o entrevistas laborales.

Para quien promociona servicios, la consecuencia práctica es alarmante: ahorrar tiempo redactando no garantiza llegar a más personas.

Según CNN, antiguos periodistas y especialistas en redes sociales ayudan a entrenar los sistemas de LinkedIn para reconocer publicaciones auténticas y útiles. La plataforma combina esa evaluación con herramientas automatizadas de clasificación.

Un estudio detectó IA en más del 40% de los textos largos

Pangram, una empresa de detección de contenido generado con inteligencia artificial, publicó el 9 de julio de 2026 un análisis de 1,002,627 publicaciones de LinkedIn, Medium, Substack, X y Reddit.

La investigación clasificó como completamente generados con IA más del 40% de los textos largos de LinkedIn analizados, definidos como aquellos de más de 250 palabras. No significa que esa proporción corresponda a todas las publicaciones de la plataforma.

Para interpretar el estudio, conviene conservar esa diferencia: una clasificación automatizada no demuestra por sí sola cómo se escribió cada texto.

Cómo puedes proteger tu visibilidad profesional en LinkedIn usando IA

Roth indicó a CNN: “Simplemente tratamos de impulsar a las personas a ser más humanas”. También aclaró que LinkedIn no se opone por completo a la inteligencia artificial.

Para aplicar ese criterio a tus publicaciones:

Incorpora un ejemplo real que puedas explicar y respaldar

Sustituye afirmaciones generales por aprendizajes concretos

Verifica cifras, nombres y referencias antes de publicar

Revisa que el texto refleje tu experiencia y no solo una fórmula

Elimina llamadas a comentar que no contribuyan a la conversación

Estas acciones no garantizan alcance, pero responden al tipo de contenido que la plataforma afirma querer priorizar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre LinkedIn y su filtro para las publicaciones con IA

¿LinkedIn prohíbe utilizar inteligencia artificial?

No. La compañía apunta al contenido genérico y de bajo valor. Roth indicó que no existe una oposición total al uso de estas herramientas.

¿Todas las publicaciones con IA pierden un 40% de alcance?

No. El porcentaje corresponde a una disminución agregada de visualizaciones del contenido clasificado como ‘AI slop’, según LinkedIn.

¿Una publicación puede dejar de llegar a personas nuevas?

Sí. CNN informó que el contenido identificado como genérico generado con IA tiene menos probabilidades de distribuirse fuera de las conexiones directas.

¿Puedes señalar una publicación que parece contenido automatizado de baja calidad?

Sí. LinkedIn permite seleccionar la opción ‘Seems like AI slop’ desde el menú de tres puntos. La empresa indicó que esos avisos ayudan a sus clasificadores.

Conclusión

Si LinkedIn forma parte de tu búsqueda de empleo o de tu estrategia comercial, publicar más rápido puede dejar de ser una ventaja cuando el resultado no incluye contenido diferenciado que demuestra lo que sabes.

Antes de automatizar tu próxima publicación, identifica qué información solo tú puedes aportar. Esa diferencia puede resultar más útil que un texto impecable que cualquiera podría publicar.

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