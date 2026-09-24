Silicon Valley invierte $42 millones en alternativa gratuita a la universidad para formar expertos en IA

Una nueva academia, con una inversión de $42 millones de empresas de Silicon Valley, ofrecerá formación gratuita en inteligencia artificial, creación de empresas y tecnología a jóvenes que busquen una alternativa a la universidad tradicional.

El programa comenzará en septiembre de 2027 con una primera generación cercana a 50 estudiantes. Sin embargo, no otorgará título ni créditos universitarios y exigirá que los alumnos cubran su manutención en San Francisco, salvo quienes reciban asistencia económica por necesidad.

La iniciativa a cargo de la Horowitz Andreessen Academy ofrecerá más de $50,000 en créditos de cómputo y $5,000 para viajes e investigación por participante. Sin embargo, cada estudiante será responsable de su vivienda, alimentación y gastos personales.

El plazo anticipado para solicitar admisión vence el 5 de noviembre de 2026 y el ordinario, el 15 de enero de 2027. Los estudiantes internacionales pueden postularse, aunque la página de admisiones no detalla los trámites migratorios requeridos. La gratuidad se limita a la beca inaugural.

Matrícula gratuita, pero vivir en San Francisco cuesta

Andreessen Horowitz, firma de capital de riesgo conocida como a16z, aportará $35 millones a un financiamiento total que asciende a $42 millones.

La academia será una entidad independiente, privada, presencial y de tiempo completo, dirigida por Gagan Biyani, cofundador de las plataformas educativas Udemy y Maven.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Sin calificaciones, tareas ni título universitario

El modelo educativo sustituye gran parte de la enseñanza convencional por proyectos, cursos breves y prácticas laborales. “No habrá calificaciones, exámenes ni tareas tradicionales”, afirmó Biyani al presentar la iniciativa. Los participantes dedicarán la mayor parte de su tiempo a crear productos, investigar o colaborar con compañías tecnológicas.

La academia llama ‘Pursuits’ a los proyectos elegidos por cada alumno. “Nuestro objetivo no es decirles a los estudiantes qué construir, sino inspirarlos a fijarse metas audaces”, sostuvo Biyani. Los cursos durarán de dos días a cuatro semanas y serán impartidos por empresarios tecnológicos.

La gran limitación de este modelo es que el programa no concederá título ni créditos académicos. Quien después quiera iniciar o retomar una licenciatura deberá confirmar directamente con la institución receptora si le reconocerá alguna parte de esa experiencia.

La participación, sin embargo, no constituye una garantía de contratación.

Empresas tecnológicas abren sus redes

Anduril, Anthropic, Coinbase, Google, Meta, NVIDIA, OpenAI, Palantir, Replit y Stripe figuran como socios fundadores y, de acuerdo con sus capacidades, aportarán capacidad informática, equipo, contenido educativo y oportunidades de formación práctica.

Más de 40 socios de contratación también podrán considerar alumnos para prácticas o empleos. Biyani resumió así la propuesta: “En lugar de aprender de quienes escriben los libros de texto, aprenderán de las personas sobre las que se escriben esos libros”.

El portafolio pesará más que las notas

Como requisito para ingresar, los aspirantes deben haber terminado la preparatoria o una formación equivalente antes de agosto de 2027. También pueden postular universitarios con no más de un año de educación superior completado; tendrán prioridad quienes estén por concluir la preparatoria.

La selección dará mayor peso al trabajo realizado que a las calificaciones. La primera etapa exige un portafolio digital, un video corto, resultados de exámenes y el expediente escolar, pero no solicita ensayos ni cartas de recomendación. Tendrán ventaja quienes cuenten con programas, productos, investigaciones o comunidades propias.

La siguiente generación sí pagaría matrícula

La academia busca autorización para ofrecer en otoño de 2028 un programa de dos años que todavía no está disponible ni acepta inscripciones. Si recibe la aprobación, prevé cobrar una matrícula anual comparable con la de una universidad privada de élite, aunque aún no publicó una cifra oficial.

Los beneficios de la primera generación no necesariamente se repetirán. Cada familia deberá valorar la manutención, la ausencia de título y el acceso potencial a la red tecnológica.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el curso piloto de la Horowitz Andreessen Academy

¿Cuándo comienza la Horowitz Andreessen Academy?

La generación fundadora iniciará en septiembre de 2027 en San Francisco. Será presencial, de tiempo completo y reunirá aproximadamente a 50 estudiantes.

¿La academia será completamente gratuita?

No cobrará matrícula a la primera generación, pero los alumnos pagarán alojamiento, comida y gastos personales. Podría haber asistencia según la necesidad económica.

¿Entregará un título universitario?

No. El programa inaugural no concederá títulos ni créditos universitarios, por lo que no sustituye académicamente una licenciatura acreditada.

¿Pueden solicitar estudiantes internacionales?

Sí. La página oficial acepta postulantes internacionales, aunque los interesados deberán confirmar por separado los requisitos migratorios aplicables.

¿Qué recibirá cada participante?

Acceso a más de $50,000 en créditos de cómputo, $5,000 para viajes e investigación, cursos breves, proyectos y oportunidades de prácticas profesionales.

Conclusión

La apuesta de Silicon Valley ofrece una ruta para jóvenes que ya desarrollan proyectos tecnológicos, pero tiene limitaciones importantes: experiencia práctica y contactos, pero no una certificación universitaria.

Además, será una oportunidad única: después de 2027 podrá medirse si sus alumnos consiguieron empleos o crearon empresas sin un título, además de que prevé cobrar una matrícula con un curso más largo. Hasta entonces, las familias deberán costear la manutención, sin una garantía de empleo, pero sí la posibilidad de codearse con los grandes creadores de la tecnología actual, no sus libros.

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