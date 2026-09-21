La lista de empleos de GM que pueden superar $100,000 y resistir mejor la IA

Los oficios especializados pueden ofrecer ingresos de $80,000 a $100,000 al año o más, especialmente cuando van acompañados de experiencia y horas extra, según la presidenta y directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra. La ejecutiva identificó estas carreras como una alternativa ante la escasez de trabajadores especializados y el avance de la inteligencia artificial, que está transformando el mercado laboral.

Sin embargo, no hay una garantía de que estos empleos ofrezcan estos $100,000. Las cifras nacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran salarios medianos inferiores, mientras dos vacantes específicas de GM ofrecen hasta $44.96 y $44.98 por hora, suficiente para aproximarse a seis cifras antes de contar tiempo extra, incentivos y otros pagos.

Quienes busquen una alternativa a la universidad pueden optar por capacitarse en aprendizajes sindicales, programas técnicos comunitarios y vacantes de nivel inicial. También deben comprobar los requisitos de experiencia, certificación y autorización laboral, porque algunos puestos anunciados por GM no ofrecen patrocinio migratorio.

Los puestos que necesita GM

Barra mencionó como áreas de mayor necesidad a los electricistas, instaladores de tuberías y técnicos de concesionarios. También recomendó a los estudiantes considerar el trabajo de técnico automotriz, una ocupación que combina conocimientos mecánicos, herramientas digitales y reparación física.

Los empleos señalados incluyen:

Electricistas industriales: instalan, reparan y mantienen sistemas eléctricos en plantas

instalan, reparan y mantienen sistemas eléctricos en plantas Instaladores de tuberías: trabajan con sistemas industriales de agua, gas, vapor y otros fluidos

trabajan con sistemas industriales de agua, gas, vapor y otros fluidos Técnicos automotrices: diagnostican, mantienen y reparan automóviles y camionetas

diagnostican, mantienen y reparan automóviles y camionetas Técnicos de concesionarios: atienden vehículos en la red de distribuidores, aunque generalmente trabajan para negocios independientes y no directamente para GM

atienden vehículos en la red de distribuidores, aunque generalmente trabajan para negocios independientes y no directamente para GM Mecánicos y personal de mantenimiento industrial: reparan equipos y maquinaria de fabricación

Los $100,000 exigen experiencia

Barra afirmó que un técnico puede ganar entre $80,000 y $90,000 anuales, y “potencialmente incluso más, dependiendo de cuántas horas trabaje”, destacando el potencial que tienen los trabajadores experimentados, no el salario inicial de todos los puestos.

Una vacante de GM para electricista especializado en Marion, Indiana, ofrece hasta $44.96 por hora. Otra convocatoria para instaladores de tuberías en Wentzville, Missouri, llega a $44.98 por hora, dependiendo de credenciales y resultados en la entrevista.

A tiempo completo, una tarifa de $44.98 por hora equivale a cerca de $93,558 anuales antes de horas extra. Los turnos adicionales o incentivos pueden elevar la compensación por encima de $100,000, pero el ingreso real depende del contrato, la planta y la disponibilidad de trabajo adicional.

La media nacional es menor

El salario mediano nacional de los electricistas fue de $63,190 en 2025, mientras su empleo podría crecer 9.2% entre 2025 y 2035, con aproximadamente 75,900 puestos adicionales de acuerdo con una estimación de la BLS. La demanda está relacionada con nuevas construcciones, infraestructura eléctrica, vehículos eléctricos y centros de datos.

Los técnicos y mecánicos automotrices registraron un salario mediano de $50,620 en mayo de 2025. La BLS proyecta un crecimiento de 5% hasta 2035 y alrededor de 66,200 vacantes anuales, muchas de ellas por jubilaciones o cambios de ocupación.

Los instaladores de tuberías, plomeros y especialistas en sistemas de vapor tuvieron una remuneración mediana de $63,800 en 2025. Estas cifras muestran que seis cifras son posibles en determinados empleadores y mercados, pero no representan el sueldo habitual de todos los trabajadores.

La IA también crea demanda

Barra sostuvo que los estudiantes deben entender que estas carreras pueden ser “un poco más resistentes a la IA que algunas otras”. Su argumento se basa en que instalar cables, reparar maquinaria o diagnosticar un vehículo exige trabajo físico, decisiones en el lugar y adaptación a condiciones difíciles de estandarizar.

La inteligencia artificial no elimina esa necesidad; en algunos casos, la aumenta.

La construcción de centros de datos exige más electricistas y técnicos para instalar energía, sistemas de respaldo y refrigeración. Barra señaló que Estados Unidos necesitará más de 300,000 electricistas adicionales durante la próxima década, aunque las proyecciones oficiales más recientes del BLS anticipan aproximadamente 75,900 empleos netos adicionales entre 2025 y 2035.

La escasez abre oportunidades

La directora ejecutiva de GM considera que Estados Unidos enfrenta un “problema social” porque concede mayor prestigio a las profesiones de oficina que a los oficios. “Europa tiene mucho más respeto por los oficios y por la importancia de las personas que realizan trabajos muy técnicos con las manos”, afirmó Barra.

GM informó que ha invertido más de $250 millones durante cinco años en capacitación laboral, aprendizajes, programas para veteranos y formación de trabajadores de fábricas. La empresa agregó cerca de 90 aprendices a sus programas estadounidenses de oficios especializados en abril.

La formación pagada puede reducir uno de los principales obstáculos: aprender un oficio sin asumir la deuda de una carrera universitaria de cuatro años. Aun así, los candidatos deben comparar salarios iniciales, cuotas sindicales, herramientas, horarios, beneficios y tiempo necesario para alcanzar la categoría de trabajador especializado.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre empleos bien remunerados que pueden resistir a la IA

¿Qué empleos mencionó Mary Barra por su remuneración desde la perspectiva de GM?

La ejecutiva destacó a técnicos automotrices, electricistas, instaladores de tuberías y técnicos de concesionarios. GM también contrata mecánicos y especialistas en mantenimiento industrial.

¿Todos estos trabajadores ganan $100,000?

No. El ingreso de seis cifras corresponde al potencial de puestos experimentados, determinados empleadores y jornadas con horas adicionales. Los salarios medianos nacionales son menores.

¿Se necesita un título universitario?

No necesariamente. Muchos oficios requieren diploma de secundaria, formación técnica, aprendizaje remunerado, experiencia comprobable o certificaciones.

¿Por qué estos empleos resisten mejor la IA?

Exigen presencia física, diagnóstico, destreza manual y adaptación a situaciones variables. La IA puede ayudar con información y análisis, pero no reemplaza fácilmente la ejecución del trabajo en el lugar.

¿Dónde pueden buscarse estas oportunidades?

Los interesados pueden revisar el portal de carreras de GM, programas de aprendizaje sindical, centros técnicos y colegios comunitarios. También deben consultar los requisitos migratorios y de autorización de empleo de cada vacante.

Conclusión

La oportunidad de trabajos bien remunerados que no compiten con la IA crecerá si la expansión de fábricas, vehículos eléctricos y centros de datos continúa elevando la necesidad de personal técnico. El reto será convertir esa demanda en programas accesibles para jóvenes y trabajadores que buscan cambiar de carrera.

Los $100,000 pueden ser alcanzables, pero llegan como consecuencia de contar con programas de formación, experiencia y, en algunos casos, horas extra. Para los trabajadores hispanos, comparar rutas de aprendizaje, condiciones sindicales y salarios locales será tan importante como identificar qué ocupaciones enfrentan menor riesgo de automatización.

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