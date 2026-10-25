Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil al vencer a Flávio Bolsonaro
El resultado, registrado con casi 100% de las urnas escrutadas, representa una remontada sin precedentes en la historia democrática de Brasil
El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con 51,76% de los votos, frente al 48,24% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral.
El resultado, registrado con 99.83% de las urnas escrutadas, representa una remontada sin precedentes en la historia democrática de Brasil: el candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo 64.124.287 millones de votos, mientas que el aspirante del Partido Liberal alcanzó 59.761.526 voluntades.
Bolsonaro había ganado las elecciones presidenciales del país en la primera vuelta con más de 2 millones de votos de diferencia.
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