Lula da Silva fue reelegido presidente de Brasil al vencer a Flávio Bolsonaro

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se impuso este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con 51,76% de los votos, frente al 48,24% obtenido por el senador Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral.

El resultado, registrado con 99.83% de las urnas escrutadas, representa una remontada sin precedentes en la historia democrática de Brasil: el candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo 64.124.287 millones de votos, mientas que el aspirante del Partido Liberal alcanzó 59.761.526 voluntades.

Seguidores de Lula queman una bandera estadounidense. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Bolsonaro había ganado las elecciones presidenciales del país en la primera vuelta con más de 2 millones de votos de diferencia.

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