Trump revoca la visa de la embajadora de Lula Da Silva en EE.UU. en nueva crisis diplomática

El gobierno del presidente Donald Trump revocó la visa de la embajadora de Brasil en Estados Unidos, María Luiza Ribeiro Viotti, en una nueva escalada de las tensiones diplomáticas entre ambos países.

La medida responde a la negativa de Brasil de conceder visas a dos diplomáticos estadounidenses el mes pasado y al retraso en la aprobación del candidato de Washington para encabezar la embajada estadounidense en Brasilia.

El Departamento de Estado calificó la decisión como una medida de reciprocidad y aseguró que había postergado su aplicación en varias ocasiones para dar margen al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, de revertir esas acciones,informó The Associated Press.

Funcionarios estadounidenses indicaron, no obstante, que la revocación de la visa podría revertirse rápidamente si Brasil acepta el nombramiento del expresidente de la Cámara de Representantes de Florida, Danny Pérez, como embajador de Estados Unidos en Brasil.

Pese a la revocación de su visa, Viotti no será expulsada de territorio estadounidense y podría retomar plenamente sus funciones oficiales si el gobierno brasileño aprueba el nombramiento de Pérez, quien fue propuesto por Trump en junio.

Un funcionario citado por AP señaló que Brasil había comunicado que no tomaría una decisión sobre esa designación hasta después de las elecciones del 4 de octubre.

La tensión bilateral aumentó el mes pasado cuando Brasil negó las visas a Riley Barnes, subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y a uno de sus principales asesores. Las autoridades brasileñas actuaron después de que trascendiera que ambos planeaban realizar declaraciones críticas sobre Lula o el proceso electoral.

El Departamento de Estado rechazó esas versiones y afirmó que la visita, prevista entre el 27 y el 30 de julio, tenía carácter rutinario y contemplaba reuniones con funcionarios, líderes religiosos y otros representantes para abordar temas como la integridad electoral, la libertad religiosa y la libertad de expresión.

Asimismo, sostuvo que cualquier afirmación sobre un intento de interferir en las elecciones brasileñas carece de fundamento.

Hasta el momento, el gobierno de Lula no ha reaccionado oficialmente a la revocación de la visa de su embajadora.

La semana pasada un alto diplomático brasileño declaró a periodistas que Brasil esperaba una respuesta de Washington y cuestionó que Estados Unidos hubiera iniciado el proceso para enviar a Danny Pérez a Brasilia sin contar previamente con la aprobación formal del gobierno brasileño, lo que se apartaría del procedimiento diplomático habitual.

Las diferencias entre ambos gobiernos se han profundizado durante el mandato de Trump. AP recordó que Lula ha mantenido posiciones opuestas a la administración estadounidense en temas como Venezuela y Cuba, mientras que Trump ha expresado simpatía por el expresidente Jair Bolsonaro y su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, quien competirá contra Lula en las elecciones presidenciales de octubre.

En los últimos meses, la administración Trump también declaró como organizaciones terroristas extranjeras a los grupos criminales brasileños Primer Comando Capital y Comando Rojo, una decisión rechazada por el gobierno de Lula.

Además, impuso aranceles de hasta 37.5% a miles de exportaciones brasileñas, medida que Brasil considera un intento de influir en el proceso electoral y que Washington justifica por supuestas prácticas comerciales desleales y falta de acciones contra el trabajo forzoso.

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