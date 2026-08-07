Lula arremete contra Marco Rubio y lo acusa de “no querer” a Brasil y América Latina

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva lanzó este viernes duras críticas contra el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio al cuestionar las razones utilizadas por Washington para endurecer las medidas comerciales contra su país, aunque aseguró que mantiene una relación de “mucho respeto” con el mandatario estadounidense Donald Trump.

Durante un acto en el que el gobierno brasileño presentó los datos preliminares sobre la deforestación en la Amazonía, Lula marcó una diferencia entre Trump y Rubio y sostuvo que las tensiones actuales no reflejan necesariamente el diálogo que ha mantenido con el presidente estadounidense.

“Trump tiene a un ciudadano al que no le gusta Brasil, que no le gusta América Latina, y que es un bolsonarista: el secretario de Estado, Marco Rubio”, afirmó el mandatario brasileño.

Lula calificó a Rubio de “antilatinoamericano” y de “latinoamericano frustrado”. También cuestionó sus posiciones hacia varios países de la región.

“Es un descendiente de cubanos de Miami, entonces odia a Cuba, odia a Colombia, odia a Brasil, y hace las cosas de forma diferente a lo que nosotros conversamos con Trump”, sostuvo.

Lula dice que mantiene una relación de respeto con Trump

Pese a sus cuestionamientos a Rubio, Lula evitó trasladar el mismo tono a Trump y reveló que recientemente conversó con el presidente estadounidense sobre la necesidad de preservar una relación basada en el diálogo.

El mandatario brasileño dijo que ambos coincidieron en que, como presidentes de las dos mayores democracias del continente, deben transmitir al mundo “una cierta armonía” y evitar que sus relaciones estén condicionadas por “desinformaciones”.

La declaración se produce en medio de una escalada comercial entre Brasil y Estados Unidos. Desde el 22 de julio, Washington aplica un arancel adicional del 25% a una parte importante de las importaciones brasileñas, medida que la administración Trump ha justificado por distintas prácticas comerciales que considera perjudiciales para Estados Unidos.

Entre los argumentos mencionados por Washington figuran el sistema brasileño de pagos instantáneos PIX, la aplicación de normas anticorrupción, las leyes de propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y la supuesta tolerancia de Brasil frente a la deforestación ilegal.

Trump, no obstante, excluyó alrededor de 2,100 productos brasileños de las nuevas tarifas, entre ellos carne, determinados productos pesqueros, café, petróleo, tierras raras y obras de arte.

Lula rechaza argumento ambiental de los aranceles

El presidente brasileño también cuestionó que la protección ambiental sea utilizada como argumento para justificar las medidas comerciales estadounidenses.

Durante el acto, el gobierno de Brasil celebró una reducción de 37% en las alertas de deforestación de la Amazonía durante el período 2025-2026. Lula sostuvo que esos datos contradicen las acusaciones relacionadas con la política ambiental de su país.

“El argumento de la tarifa no es verdadero, otra vez”, afirmó.

El mandatario agregó que duda de que exista otro país que se tome tan en serio la lucha contra el cambio climático como Brasil y recordó las posiciones críticas de Trump frente a las políticas climáticas.

“Nadie, ni los Estados Unidos, toma en serio la cuestión climática como Brasil. Nadie”, dijo Lula.

El presidente brasileño también lamentó haberse enterado por la prensa del nuevo aumento de los aranceles y anunció que enviará a Trump los gráficos que muestran la caída de la deforestación en la Amazonía, con el objetivo de cuestionar las justificaciones ambientales utilizadas para las medidas comerciales.

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