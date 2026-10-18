Oposición liderada por María Corina Machado propone transición negociada mientras Trump insiste en el diálogo con el chavismo

La Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora de Venezuela, propuso este domingo un acuerdo nacional para impulsar una transición política mediante negociaciones y elecciones libres, con prioridad en los comicios presidenciales, mientras el chavismo y un sector de la oposición mantienen un proceso de diálogo respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Una transición pacífica, ordenada y sostenible para Venezuela basada en la construcción de condiciones que permitan una negociación efectiva y la celebración de elecciones libres, competitivas y verificables con prioridad en las elecciones presidenciales”, leyó el activista y expreso político Biagio Pilieri, en representación de la coalición, durante una transmisión por YouTube.

La propuesta contempla el reconocimiento y respaldo al liderazgo de María Corina Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela desde diciembre pasado, y de Edmundo González Urrutia, exiliado desde 2024 tras derrotar a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de ese año. Ambos dirigentes participaron de manera virtual en la presentación del acuerdo.

La PUD planteó como parte de la ruta política la liberación plena de los presos políticos, que suman 322 de acuerdo con la ONG Foro Penal, el retorno seguro de los exiliados, el cese de la persecución política y el desmontaje del aparato represivo nacional.

La coalición justificó la iniciativa por la crisis política, económica y social que atraviesa el país y por la necesidad de recuperar la democracia, restituir el orden constitucional, fortalecer el Estado de derecho y garantizar el respeto de los derechos humanos.

Machado pide compromiso para recuperar la democracia

Machado llamó a avanzar en el acuerdo y convocó a los venezolanos a comprometerse con la recuperación de las instituciones democráticas.

“Estamos ahora al inicio de una nueva era. Finalmente vamos a hacer realidad la tan anhelada república liberal democrática que soñaron nuestros padres fundadores alrededor de esos valores”, afirmó durante su intervención virtual.

La dirigente opositora pidió respaldar una ruta política orientada a restituir una república liberal y democrática en Venezuela. González Urrutia, por su parte, afirmó que el documento expresa la voluntad de los venezolanos de vivir en democracia y el compromiso de los sectores que lo suscriben para avanzar de manera conjunta.

“Ratifica la voluntad legítima y soberana de los venezolanos de vivir bajo la más elemental normalidad democrática, y expresa el compromiso de quienes lo suscriben para trabajar unidos en una misma ruta”, manifestó.

El dirigente agregó que la construcción del acuerdo deberá incluir una consulta amplia, con la participación de distintas fuerzas políticas que representen a la sociedad venezolana.

“El proceso de construcción de este gran acuerdo nacional es y será producto de una amplia consulta popular con la participación de una amplia pluralidad de fuerzas políticas que, en su conjunto, representan a toda la nación”, señaló.

Un acuerdo en medio del diálogo respaldado por EE.UU.

La iniciativa de la PUD se presenta mientras el chavismo y un sector de la oposición mantienen un ciclo de diálogo respaldado por Estados Unidos para alcanzar acuerdos sobre garantías políticas y civiles de cara a un eventual proceso electoral.

Machado y González Urrutia no participan directamente en esas conversaciones, lo que distingue la propuesta de la principal coalición opositora de las negociaciones que se desarrollan con el respaldo de Washington.

La coalición insiste en que una transición política debe incluir elecciones presidenciales libres, competitivas y verificables, además de garantías para la participación política, la liberación de los presos políticos y el retorno de los venezolanos exiliados.

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