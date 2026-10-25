Navidad cerca de Nueva York: cinco escapadas entre luces, mercados y casas de cuento

Desde Bethlehem hasta las mansiones de Newport, estos destinos permiten cambiar los rascacielos por calles históricas, jardines iluminados y una Navidad con otro ritmo.

Nueva York sabe cómo encender la Navidad. Pero, después de las vidrieras de la Quinta Avenida y las multitudes alrededor del Rockefeller Center, también puede dar ganas de buscar una celebración más pequeña: caminar sin apuro, entrar a una tienda por curiosidad y quedarse hasta que las luces cambien el paisaje.

A unas horas de la ciudad hay destinos que justifican esa escapada. Algunos funcionan para salir por la mañana y regresar de noche; otros merecen reservar alojamiento y convertir el paseo en un fin de semana.

Una distinción ayuda a elegir las fechas: disfrutar de la temporada navideña no es lo mismo que viajar el 25 de diciembre. Varios mercados terminan antes de Navidad y algunas de las principales atracciones cierran ese día.

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Bethlehem, Pensilvania: una Navidad entre mercados y calles históricas

Bethlehem es una de las opciones más atractivas para quienes buscan una escapada con identidad navideña. Conocida como Christmas City, combina su centro histórico con mercados donde la visita puede avanzar entre artesanías, comida y compras de regalos.

Su gran cita es Christkindlmarkt, el mercado de inspiración alemana que se realiza en el complejo SteelStacks. Para 2026, la oficina turística regional anuncia la temporada del 13 de noviembre al 20 de diciembre, con jornadas de apertura específicas que conviene consultar antes de salir. Entre sus propuestas figuran artesanos, presentaciones y especialidades como strudel, salchichas alemanas y galletas navideñas.

El centro ofrece otra experiencia: Christmas City Village, un mercado al aire libre sobre Main Street, programado de viernes a domingo entre el 20 de noviembre y el 20 de diciembre de 2026. No debe confundirse con Christkindlmarkt: son propuestas distintas y se organizan en lugares diferentes.

Bethlehem resulta especialmente recomendable para una visita antes de Navidad. Quien llegue el 24 o el 25 no encontrará estos mercados en funcionamiento.

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Peddler’s Village, Pensilvania: luces y una escala más íntima

En Lahaska, dentro de Bucks County, Peddler’s Village ofrece una Navidad de senderos, jardines y pequeñas tiendas. Es un conjunto comercial y gastronómico de estética tradicional, más apropiado para pasear que para correr detrás de una lista de atracciones.

Su atractivo está en dejar que caiga la tarde: mirar los escaparates, detenerse a comer y recorrer el lugar cuando se enciende la iluminación.

El calendario turístico de Bucks County anuncia el Holiday Kickoff Weekend del 20 al 22 de noviembre de 2026. Visit Philadelphia sitúa la Grand Illumination el viernes 20 de noviembre, cuando comienza el despliegue de luces de la temporada.

Es una buena elección para quienes quieren ambiente navideño sin organizar una escapada demasiado ambiciosa. También puede combinarse con una noche en la región para evitar que el regreso marque la hora de salida.

Peddler’s Village informa que cierra el día de Navidad, un detalle esencial si la intención es visitarlo precisamente el 25 de diciembre.

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Cape May, Nueva Jersey: casas victorianas y Navidad junto al mar

Cape May propone una escena diferente: la costa en invierno, las fachadas victorianas y una temporada que invita a mirar las casas con tanta atención como la playa.

Es un destino para quienes prefieren que el alojamiento forme parte del viaje y buscan una escapada de dos noches, con tiempo para caminar y sentarse a comer sin estar pendientes del regreso.

Una de sus tradiciones más reconocidas son los Christmas Candlelight House Tours, recorridos que permiten visitar interiores decorados de casas, posadas, iglesias y hoteles participantes. La programación de la Cámara de Comercio de Greater Cape May anuncia las jornadas de 2026 para los sábados 5, 12 y 19 de diciembre, de 5:30 p. m. a 8:30 p. m.

Conviene elegir primero la fecha del recorrido y después reservar alojamiento. Aquí, llegar un día distinto puede significar encontrarse con la misma ciudad, pero perder la experiencia que motivó el viaje.

Longwood Gardens, Pensilvania: una noche entre jardines iluminados

Para quienes buscan una salida centrada en un gran espectáculo visual, Longwood Gardens ofrece una alternativa a los mercados y las calles comerciales.

En Kennett Square, A Longwood Christmas se realizará del 20 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027. La institución anunció para esta edición una propuesta inspirada en las estrellas y el cosmos, con instalaciones luminosas y exhibiciones en sus jardines. Las entradas se venden con horario de acceso.

La visita merece organizarse alrededor de la luz: llegar con tiempo para orientarse y disfrutar después de la transformación nocturna. También requiere abrigo para los recorridos exteriores.

Longwood es especialmente atractivo para parejas, familias y viajeros que disfrutan de la fotografía. Como el recorrido puede terminar tarde, pasar una noche en la zona permite disfrutarlo sin sumar inmediatamente un largo regreso.

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Newport, Rhode Island: una Navidad de mansiones frente al Atlántico

Newport es la opción para convertir la salida en un pequeño viaje. Su propuesta navideña combina la ciudad costera con interiores donde los árboles, las guirnaldas y los arreglos florales compiten con la arquitectura.

La programación Holidays at the Newport Mansions está anunciada del 21 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027. Participan The Breakers, Marble House y Chateau-sur-Mer, con casi 30 árboles de Navidad distribuidos entre las propiedades.

Los horarios no son iguales: The Breakers y Marble House anuncian apertura diaria durante ese período; Chateau-sur-Mer, únicamente sábados y domingos. Para The Breakers se debe seleccionar fecha y hora de entrada.

Las tres mansiones cierran el 25 de diciembre y el 24 de diciembre terminan las visitas a las 2 p. m. Por eso, quienes quieran pasar allí la Navidad deberían ubicar los recorridos en los días anteriores o posteriores.

Newport merece al menos una noche. El atractivo está en poder alternar las visitas con una caminata y una cena, sin intentar comprimirlo todo en una excursión desde Manhattan.

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Cuál elegir según el tiempo disponible

Como orientación, estos son tiempos aproximados de conducción desde Manhattan, sin paradas y sujetos al tránsito, el punto de salida y las condiciones del invierno:

Bethlehem, Peddler’s Village, Longwood Gardens, Cape May y Newport: cinco propuestas para disfrutar la temporada navideña. Crédito: Infografía: Georgina Elustondo. | Impremedia

Para una primera salida, Bethlehem ofrece la combinación más completa de mercados y ambiente urbano navideño. Peddler’s Village funciona bien para un paseo concentrado en una tarde. Cape May y Newport invitan a quedarse; Longwood, a reservar una noche alrededor de sus luces.

Si el viaje será el 24 y el 25 de diciembre, conviene confirmar también la cena y los servicios del alojamiento. En esas fechas, una mesa reservada puede ser tan importante como una habitación.

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