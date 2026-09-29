Thanksgiving y Navidad 2026 serán los más caros para viajar en 10 años: cuánto cuestan los vuelos

Quienes todavía no han comprado sus vuelos para Thanksgiving o Navidad 2026 tienen una razón adicional para empezar a mirar precios: las tarifas para las fiestas se encaminan a ser las más altas de los últimos 10 años.

El nuevo Holiday Travel Index 2026 de Hopper muestra fuertes aumentos respecto al año pasado, tanto para los viajes dentro de Estados Unidos como para varios destinos internacionales. La plataforma relaciona parte de esas subidas con meses de precios elevados del combustible para aviones. Y, esta vez, esperar a último momento podría resultar especialmente caro.

Cuánto cuesta volar para Thanksgiving 2026

El precio promedio actual de un vuelo nacional de ida y vuelta para Thanksgiving es de $402, según Hopper. Eso representa un aumento de 31% frente a 2025, equivalente a unos $95 más por pasajero. Los hoteles, en cambio, muestran hasta ahora mucha mayor estabilidad: la tarifa media ronda los $170 por noche, prácticamente sin cambios respecto del año pasado.

Para una familia de cuatro personas que compra vuelos al precio promedio actual, solamente los pasajes pueden superar los $1,600.

Hopper calcula sus promedios a partir de los precios disponibles durante las búsquedas recientes para las fechas festivas, por lo que no se trata de una tarifa fija: los valores pueden cambiar según la ciudad de origen, el destino, la aerolínea y el momento de compra.

Nueva York, Miami y Orlando están entre los destinos más buscados

No todo el interés está puesto en regresar a casa para las fiestas. Entre los destinos nacionales que registran actualmente mayor demanda para Thanksgiving, aparecen Nueva York, Miami y Orlando, tres ciudades que tradicionalmente concentran una gran cantidad de viajeros durante noviembre.

En los viajes internacionales sobresalen:

Tokio.

Londres (Cuál es la mejor aerolínea para volar de Nueva York a Londres en 2026).

París.

Según el relevamiento, se está registrando, además, un crecimiento más rápido de reservas hacia destinos cálidos de Florida y Hawái, mientras que algunos viajeros internacionales están buscando alternativas en Europa Central.

El domingo después de Thanksgiving puede costar $604

Acá aparece uno de los datos más útiles para quien todavía puede elegir sus fechas. El itinerario más demandado suele ser salir el miércoles anterior a Thanksgiving y regresar el domingo siguiente. Precisamente ese regreso puede ser muy costoso en 2026.

A partir del comportamiento analizado, calculan que el domingo 29 de noviembre estará entre los días más caros del año para volar dentro de Estados Unidos, con boletos de ida y vuelta que promedian $604.

Cambiar apenas el día de regreso puede modificar bastante la cuenta. Quienes puedan volver lunes o martes después de Thanksgiving encontrarían tarifas cercanas a $350, lo que supone un ahorro potencial de alrededor de $250 por pasajero. Para cuatro personas, la diferencia puede acercarse a $1,000.

Hay otro día mucho más barato para salir

El miércoles previo al feriado no es necesariamente la mejor opción. Según los precios analizados por Hopper, el lunes 23 de noviembre aparece como el día más económico para iniciar un viaje de Thanksgiving, con vuelos de aproximadamente $370 ida y vuelta.

Quienes no puedan tomarse días adicionales tienen otra posibilidad poco convencional: volar el propio Thanksgiving, cuando las tarifas rondan los $371. Es aproximadamente $50 menos que salir el miércoles inmediatamente anterior.

Navidad será todavía más cara

Para Navidad, el precio promedio nacional aumenta a $452 ida y vuelta. La cifra representa un incremento del 23% respecto de 2025, o alrededor de $85 adicionales por pasajero. Los hoteles tampoco escapan esta vez al encarecimiento: la noche promedio se ubica en $197, 18% más que el año pasado.

Los viajes internacionales muestran diferencias según la región. Las tarifas hacia México y Centroamérica están aproximadamente un 23% más altas, mientras que los vuelos hacia Europa subieron alrededor de 15%. En cambio, algunas rutas de larga distancia hacia África, Asia y Oceanía se mantienen cerca de los valores de 2025 o incluso algo por debajo.

Los destinos preferidos para Navidad 2026

Nueva York, Miami y Orlando vuelven a aparecer entre los lugares estadounidenses con mayor demanda para las vacaciones de Navidad. Para viajar fuera del país, los destinos destacados actualmente son Tokio, Bangkok, Londres, París y Ciudad de México.

Hay, además, algunos cambios interesantes en las preferencias. Hopper detecta que las reservas están creciendo especialmente hacia Alaska, el noroeste del país y Florida. En el exterior, ganan terreno destinos de África, Oceanía y Asia.

Qué días conviene evitar para viajar en Navidad

Las fechas más caras para comenzar las vacaciones navideñas serán, según las tarifas actuales, el fin de semana inmediatamente anterior a Navidad, del 18 al 20 de diciembre. Los boletos ya se acercan a $500 por persona. En cambio, salir el lunes o el martes antes de Navidad puede reducir el promedio a alrededor de $440.

El regreso también importa. Hopper recomienda evitar especialmente el domingo 27 de diciembre, cuando los precios son aproximadamente un 20% superiores a los de los primeros días de la semana.

Y hay otra fecha que podría castigar fuerte al bolsillo: después del 2 de enero, las tarifas pueden superar los $560 a medida que los viajeros regresan a sus hogares tras las vacaciones.

La fecha límite que Hopper marca para comprar

La recomendación del informe es bastante concreta: comprar antes de Halloween. Los vuelos para las fiestas ya parten de niveles históricamente elevados y Hopper espera que aumenten a medida que los aviones y hoteles comiencen a llenarse. Por eso aconseja monitorear desde ahora y concretar las reservas durante las próximas semanas.

La American Automobile Association (AAA) también está recomendando planificar con anticipación. Encuestas realizadas por la organización en distintos estados muestran un patrón similar: una proporción importante de viajeros reconoció haber demorado una reserva en el pasado para luego terminar pagando más. En Florida, por ejemplo, el 49% de los consultados dijo haber atravesado esa situación.

No significa que todos los vuelos inevitablemente subirán. Las tarifas aéreas son dinámicas y una ruta concreta puede bajar. Pero para los días de mayor demanda de Thanksgiving y Navidad, apostar a una caída de último momento implica este año un riesgo mayor.

Puedes ver: Vuelos con millas: los errores que pueden hacerte perder cientos de dólares

Un truco para reducir el riesgo de demoras

El precio no es el único problema de las fiestas. Los aeropuertos concentran una gran cantidad de pasajeros durante períodos muy cortos y el clima invernal puede complicar las operaciones. Para reducir las posibilidades de quedar atrapado en una cadena de retrasos, los expertos recomiendan elegir el primer vuelo del día siempre que sea posible.

Según las estadísticas, los vuelos que salen después de las 9:00 a.m. tienen aproximadamente el doble de posibilidades de retrasarse que aquellos programados entre las 5:00 y las 8:00 a.m.

También es conveniente privilegiar vuelos directos cuando el presupuesto lo permita, conocer de antemano alternativas desde aeropuertos cercanos y revisar las políticas de cambio de la aerolínea antes de viajar.

Los viajeros ya están comprando antes

Los precios altos parecen estar modificando el comportamiento de los consumidores. Distintas plataformas y aerolíneas observan que las reservas para Thanksgiving y Navidad están llegando varias semanas antes de lo habitual, una señal de que parte de los viajeros intenta asegurar el precio antes de nuevas subidas.

La temporada 2026 también trae otro cambio: cada vez más personas recurren a herramientas de inteligencia artificial para organizar sus vacaciones. Un 33% de los adultos consultados dijo utilizar plataformas de IA generativa para investigar viajes, prácticamente al mismo nivel que el 35% que recurre a buscadores tradicionales.

Para quienes todavía no reservaron, el calendario deja poco margen: faltan menos de dos meses para Thanksgiving y las tarifas ya están en máximos de una década.

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