Nueva York a Washington DC: auto o tren, qué conviene más según tiempo y costo

Nueva York y Washington DC están separadas por unas 225 millas y cuentan con una de las mejores conexiones ferroviarias de Estados Unidos. El tren suele ganar en rapidez y comodidad, pero viajar en auto puede ser mejor para familias, grupos o quienes quieran convertir el traslado en una ruta por la Costa Este.

Si estás por definir en qué viajar desde NY a DC, o viceversa, te ayudamos a pensar qué conviene en cada caso, y cuáles son las mejores alternativas.

De NY a DC: ¿Auto o avión?

Viajar de Nueva York a Washington DC parece, a primera vista, una decisión sencilla. Ambas ciudades están conectadas directamente por tren y por la autopista I-95, y la distancia permite desplazarse de una a otra en el mismo día.

La diferencia aparece cuando se mira el viaje completo. El tren permite salir del centro de Manhattan y llegar directamente a Union Station, a pocos minutos de algunos de los principales puntos turísticos de Washington. El auto exige lidiar con tráfico, peajes y estacionamiento, pero ofrece algo que el tren no puede igualar: libertad para detenerse en el camino y transformar un simple traslado en un pequeño road trip por la Costa Este.

Por eso no existe una opción mejor para todos. Para una persona o una pareja que solo quiera unir Nueva York con Washington DC, probablemente convenga el tren. Para una familia de cuatro o cinco integrantes, un grupo con mucho equipaje o viajeros que quieran pasar por Filadelfia, Baltimore u otros lugares, manejar empieza a tener mucho más sentido.

Comparativa rápida entre auto y tren para viajar de Nueva York a Washington DC, con diferencias en tiempo, equipaje, flexibilidad, peajes y conveniencia según el tipo de viaje. Crédito: Imagen generada con IA para El Diario NY | Impremedia

Ir en tren: la opción más simple si solo quieres llegar a Washington

Para quien visite ambas ciudades y no tenga pensado detenerse entre ellas, Amtrak es difícil de superar. Los servicios Acela y Northeast Regional conectan Nueva York con Washington DC sin necesidad de cambiar de tren. Amtrak incluye a ambas ciudades dentro de su corredor del Nordeste, junto con Filadelfia y Baltimore.

La gran ventaja no es solamente el tiempo de viaje. En Nueva York, los trenes parten desde Moynihan Train Hall at Penn Station, en Manhattan. En Washington llegan a Union Station, desde donde es fácil continuar en Metro, taxi o transporte por aplicación.

Eso elimina dos de los problemas más incómodos de manejar entre grandes ciudades: encontrar dónde dejar el auto y perder tiempo entrando o saliendo de áreas congestionadas.

Acela o Northeast Regional: cuál elegir

Acela es el servicio premium y generalmente el más rápido. Desde 2025, Amtrak opera en el corredor los nuevos trenes NextGen Acela, que conectan Boston, Nueva York y Washington.

Northeast Regional suele ser más económico, aunque tarda algo más y realiza más paradas. También conecta directamente Nueva York con Washington.

Para la mayoría de los viajeros de turismo, la diferencia fundamental será el precio. Amtrak utiliza tarifas que pueden cambiar considerablemente según la fecha, la demanda y la anticipación. En períodos de vacaciones, fines de semana largos o fechas de alta demanda, comprar con anticipación puede marcar una diferencia importante.

Otro punto a favor del tren: en Washington probablemente no necesites auto

Llegar manejando no significa necesariamente que el automóvil vaya a resultar útil una vez en Washington. Muchas de las atracciones más visitadas se concentran alrededor del National Mall: el Capitolio, los museos Smithsonian, el Monumento a Washington, el Lincoln Memorial y otros lugares pueden recorrerse caminando o combinando caminatas con transporte público.

El propio National Park Service advierte que estacionar alrededor del National Mall puede ser difícil y recomienda el transporte público como una de las formas más sencillas de llegar.

Además, Metro cuenta con más de 90 estaciones en la región y permite pagar directamente con una tarjeta de crédito o débito contactless en los accesos.

Si el plan es pasar tres días visitando únicamente el centro de Washington, alquilar un auto para tenerlo estacionado la mayor parte del tiempo pierde bastante sentido.

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Cuándo conviene manejar de Nueva York a Washington

El auto empieza a ganar cuando el viaje deja de ser simplemente “Nueva York-Washington”. Hay varias situaciones en las que puede ser la mejor alternativa.

Si viajan varias personas : una familia de cuatro o cinco integrantes debe comprar cuatro o cinco boletos de tren. En cambio, el costo del auto, combustible y peajes se divide entre todos. Eso no significa que el auto siempre sea más barato: dependerá de la tarifa del alquiler, el tipo de vehículo, los peajes y el estacionamiento. Pero cuanto mayor sea el grupo, más razonable resulta hacer la comparación.

: una familia de cuatro o cinco integrantes debe comprar cuatro o cinco boletos de tren. En cambio, el costo del auto, combustible y peajes se divide entre todos. Eso no significa que el auto siempre sea más barato: dependerá de la tarifa del alquiler, el tipo de vehículo, los peajes y el estacionamiento. Pero cuanto mayor sea el grupo, más razonable resulta hacer la comparación. Si llevas mucho equipaje : viajar en tren con maletas es perfectamente posible, pero una familia con varias piezas de equipaje, cochecito infantil, compras u otros objetos puede sentirse más cómoda cargando todo una sola vez en el maletero.

: viajar en tren con maletas es perfectamente posible, pero una familia con varias piezas de equipaje, cochecito infantil, compras u otros objetos puede sentirse más cómoda cargando todo una sola vez en el maletero. Si quieres hacer paradas en el camino: esta es probablemente la principal razón para elegir el auto. La ruta Nueva York-Washington atraviesa una parte del país con varias ciudades que justifican una parada. Y no hace falta extender el viaje durante una semana. Con uno o dos días adicionales puede convertirse en una ruta mucho más interesante.

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Una ruta posible: Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington DC

La alternativa más sencilla consiste en seguir aproximadamente el corredor de la I-95.

Primera parada: Filadelfia . Queda casi naturalmente en el camino. Es posible detenerse unas horas para recorrer el área histórica, conocer Independence Hall, ver la Liberty Bell o almorzar en Reading Terminal Market. Para quien nunca visitó la ciudad, incluso una parada de medio día puede justificar haber elegido el auto.

. Queda casi naturalmente en el camino. Es posible detenerse unas horas para recorrer el área histórica, conocer Independence Hall, ver la Liberty Bell o almorzar en Reading Terminal Market. Para quien nunca visitó la ciudad, incluso una parada de medio día puede justificar haber elegido el auto. Segunda parada: Baltimore : El Inner Harbor y sus alrededores permiten hacer una parada de algunas horas, aunque quienes dispongan de más tiempo pueden pasar allí una noche. Desde Baltimore, Washington ya queda relativamente cerca.

: El Inner Harbor y sus alrededores permiten hacer una parada de algunas horas, aunque quienes dispongan de más tiempo pueden pasar allí una noche. Desde Baltimore, Washington ya queda relativamente cerca. Variante: agregar Annapolis: Una opción menos directa, pero especialmente recomendable para quienes no tengan prisa, es desviarse hacia Annapolis, capital de Maryland. Su centro histórico, la costa de Chesapeake Bay y la presencia de la Academia Naval hacen que tenga un ambiente completamente diferente al de Nueva York, Filadelfia o Washington.

En ese caso, el auto deja de ser solo un medio de transporte y pasa a ser una parte importante del viaje.

El costo oculto de manejar: peajes

Antes de comparar únicamente “alquiler versus boleto de tren” hay que sumar los gastos de carretera. La ruta habitual entre Nueva York y Washington utiliza corredores con peajes en Nueva Jersey, Delaware y Maryland.

Además, quienes recojan o devuelvan el vehículo en determinadas zonas de Manhattan deben prestar atención al sistema de congestion pricing de Nueva York.

Actualmente, los automóviles que ingresan a calles y avenidas de Manhattan al sur de la calle 60 están sujetos al peaje de la Congestion Relief Zone. Con E-ZPass, la tarifa base en horario pico para automóviles es de $9, mientras que durante la noche baja a $2.25.

En un coche rentado hay que prestar atención además a cómo gestiona los peajes la compañía de alquiler, porque puede existir un programa de transponder o cargos administrativos adicionales. Conviene preguntar esto antes de salir del mostrador.

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Estacionamiento en Washington, otro tema a considerar

Washington cuenta con miles de espacios con parquímetro, pero las restricciones varían mucho según la zona. El District Department of Transportation (DDOT) administra alrededor de 18,000 espacios con parquímetro y recomienda revisar siempre los horarios y restricciones indicados en las señales.

Si el hotel cobra estacionamiento nocturno, ese monto también debe incorporarse a la comparación.

En resumen: un alquiler aparentemente económico puede dejar de serlo después de sumar otros “extras”. Ten en cuenta alquiler + combustible + peajes + cargos del sistema de peajes + estacionamiento del hotel + estacionamiento durante las visitas…

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Entonces, ¿cuál es más barato?

No existe una respuesta fija. Para un viajero solo, el tren suele ser más competitivo, especialmente si compra con anticipación. Para una pareja, depende mucho del precio de los boletos. Para cuatro o cinco personas, el auto puede resultar atractivo porque varios de sus costos se dividen entre todos.

La comparación correcta no es entre “un boleto de tren y un día de alquiler”. Hay que calcular el costo total de la familia o el grupo. Y existe otra variable: el valor del tiempo. Un auto que ahorra $40 pero obliga a conducir seis horas por tráfico, buscar estacionamiento y pagar un hotel con parking quizás no sea realmente una ventaja.

Si decides manejar, conviene comparar más que el precio del auto. Una de las partes en las que más fácilmente se puede encarecer este viaje es el alquiler.

No solo porque las tarifas cambian entre compañías, sino porque una oferta aparentemente más barata puede tener una fianza mayor, una política de combustible diferente, restricciones de kilometraje o un cargo por devolver el coche en otra ciudad.

Para una ruta como Nueva York-Washington, esto último es especialmente importante. No hace falta regresar a Nueva York únicamente para devolver el vehículo. Muchas empresas permiten alquilarlo solo de ida, recogiéndolo en una ciudad y entregándolo en otra, aunque puede existir un recargo.

Aquí es donde un comparador puede resultar más útil que revisar una por una las compañías. Por ejemplo, al comparar opciones de alquiler de auto para una ruta como Nueva York-Washington en DiscoverCars se pueden ver ofertas de distintos proveedores en una misma búsqueda y especificar desde el comienzo que la devolución será en otra ciudad.

La plataforma indica que, cuando existe un cargo por alquiler de ida, lo incorpora al precio mostrado para facilitar la comparación. El mejor consejo para lograr el mejor deal no es ordenar únicamente por la tarifa más baja. Compara también las condiciones del alquiler y la valoración del proveedor, que se basa en opiniones de clientes que alquilaron previamente con esa empresa.

En este viaje, algunos filtros pueden resultar especialmente útiles: tamaño del vehículo si viaja una familia, espacio para equipaje, kilometraje incluido y lugar de recogida.

También vale la pena probar distintos puntos de partida. Un coche recogido en Manhattan puede tener condiciones diferentes a otro disponible en un aeropuerto o en Nueva Jersey. La comparación debe hacerse con el viaje completo en mente, no solo con la tarifa diaria.

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Una estrategia que funciona bien: tren en un sentido y auto en el otro

No necesariamente hay que elegir una sola opción para todo el viaje. Una alternativa interesante es ir desde NY a Washington en tren, pasar los días en DC sin automóvil y alquilar un coche recién al salir de Washington si el viaje continúa hacia Virginia, Shenandoah, Williamsburg u otros destinos.

También puede hacerse al revés: recorrer Filadelfia y Baltimore en auto, devolverlo al llegar a Washington y pasar los últimos días utilizando Metro. Esta fórmula evita pagar estacionamiento durante toda la estadía y conserva la libertad del road trip donde realmente aporta valor.

¿Auto o tren? La decisión final

Para un viaje exclusivamente entre Manhattan y el centro de Washington DC, el tren es difícil de superar: conecta ambas ciudades de centro a centro, evita tráfico, peajes y estacionamiento, y permite aprovechar prácticamente todo el tiempo del viaje.

El auto tiene sentido cuando la ruta es parte de la experiencia. Familias, grupos, viajeros con mucho equipaje o quienes quieran conocer Filadelfia, Baltimore, Annapolis u otros puntos de la Costa Este pueden encontrar en la carretera una alternativa mucho más flexible.

La pregunta, entonces, no es simplemente cuánto cuesta llegar de Nueva York a Washington. Es qué quieres hacer entre una ciudad y la otra. Si la respuesta es “nada, solo llegar”, probablemente convenga el tren. Si la respuesta incluye varias paradas, equipaje, familia y libertad para cambiar el itinerario, manejar empieza a ganar.

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