¿Habrá Navidad blanca en Nueva York y Nueva Jersey en 2026? Qué dicen los mapas y El Niño

La imagen de una Navidad con calles cubiertas de nieve forma parte del imaginario de Nueva York, pero que ocurra realmente el 25 de diciembre no es tan frecuente como podría parecer.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) considera una “Navidad blanca” cuando hay al menos una pulgada de nieve acumulada en el suelo durante la mañana del 25 de diciembre. No es necesario que esté nevando ese mismo día: puede tratarse de nieve caída anteriormente que todavía permanezca sobre el terreno.

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Qué estados tienen más posibilidades de una Navidad blanca

Los mapas climatológicos de NOAA muestran que las mayores probabilidades se concentran, como era de esperar, en el norte del país y en las zonas de mayor elevación.

Entre las regiones históricamente más favorecidas aparecen sectores de:

Alaska

Minnesota

Montana

North Dakota

Wyoming

Idaho

Colorado

Maine

Vermont

New Hampshire

Las probabilidades se reducen considerablemente al avanzar hacia las zonas costeras del noreste y el sur del país. El mapa se construye con registros históricos y no debe interpretarse como una predicción meteorológica para esta Navidad.

Imagen oficial de NOAA/NCEI Crédito: imagen oficial de NOAA/NCEI | Cortesía

¿Qué posibilidades tiene Nueva York?

Nueva York presenta enormes diferencias según la región. Las áreas montañosas y del norte del estado tienen muchas más posibilidades de conservar nieve hasta Navidad que la ciudad de Nueva York y las zonas próximas al océano.

Central Park, referencia meteorológica oficial para NYC, tiene un largo historial de Navidades sin nieve. En 2024, sin embargo, la ciudad consiguió su primera Navidad blanca en 15 años, después de registrar una pulgada de nieve acumulada en la mañana del 25 de diciembre.

El registro histórico del NWS para Central Park muestra además que los episodios importantes de nieve exactamente en Navidad son relativamente poco comunes.

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Nueva Jersey también tendrá grandes diferencias

En Nueva Jersey, las mayores probabilidades se encuentran en las zonas más elevadas y del norte del estado, mientras que el litoral y las áreas próximas a Nueva York tienen una menor frecuencia histórica de nieve acumulada en Navidad.

Por eso, una tormenta que deje lluvia en ciudades cercanas a la costa puede producir nieve en sectores interiores o de mayor elevación.

El Niño podría cambiar el panorama este invierno

Hay además un elemento que hace especialmente interesante el invierno 2026-2027. NOAA confirmó que El Niño se está fortaleciendo y existe más de 90% de probabilidad de que alcance una intensidad muy fuerte durante el otoño y el invierno del hemisferio norte.

Los inviernos de El Niño pueden alterar la trayectoria de las tormentas y modificar los patrones habituales de temperatura y precipitaciones en Estados Unidos.

Sin embargo, incluso un El Niño muy fuerte no permite saber en septiembre si nevará en Nueva York o Nueva Jersey el 25 de diciembre. NOAA advierte que estos patrones modifican probabilidades estacionales, pero no garantizan un resultado concreto en una ciudad o en una fecha específica.

Cuándo se podrá saber si nevará en Navidad

Los pronósticos realmente útiles para saber si habrá nieve el 25 de diciembre comenzarán a tener valor cuando falten pocos días para Navidad.

Hasta entonces, los mapas históricos sirven para responder otra pregunta: en qué lugares es normalmente más probable despertarse con nieve en el suelo el día de Navidad.

Para Nueva York y Nueva Jersey, la respuesta seguirá dependiendo en gran medida de dónde se viva: una Navidad gris y lluviosa en NYC puede coincidir con un paisaje completamente blanco apenas unas horas hacia el norte.

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