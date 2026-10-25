Netanyahu advierte que una derrota electoral podría llevar a un “segundo Holocausto”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió este domingo que una derrota en las elecciones de este martes supondría un riesgo para la seguridad de Israel y podría abrir la puerta a un “segundo Holocausto”, en un mensaje en el que vinculó el resultado electoral con la amenaza de Irán y sus aliados.

Netanyahu difundió en su cuenta de X un texto escrito por el autor israelí Yuval Bloomberg, acompañado de una imagen de una explosión nuclear sobre Tel Aviv generada mediante inteligencia artificial.

“Tenemos otros dos años del gobierno de Donald Trump para terminar el trabajo en Irán, y no hay forma de saber qué vendrá después, si será Kamala Harris o algún Mamdani”, señaló Netanyahu al compartir el mensaje, en referencia a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

El texto sostiene que los principales asuntos que dominan la campaña electoral israelí —como el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos, las relaciones con Catar o las dudas sobre si Netanyahu fue advertido antes del ataque de Hamás del 7 de octubre— son una “cortina de humo” frente a lo que presenta como la principal amenaza para el país.

“Si cayeran dos bombas atómicas en el centro del país, ¿a quién le importarían estas controversias triviales y vacías?”, plantea el escrito.

El mensaje también destaca la relación entre Netanyahu y el presidente estadounidense Donald Trump, así como la capacidad del primer ministro israelí para mantener conversaciones directas con el mandatario estadounidense.

Concluye con una advertencia a los votantes sobre las consecuencias de elegir a un candidato que, según el autor, no pueda completar la misión frente a Irán.

“Cualquiera que se preocupe por su propia supervivencia física, o por la de su familia y sus seres queridos, debería dudar —su mano debería temblar— antes de elegir a alguien incapaz de completar la misión”, afirma. “Hacerlo equivaldría a condenarse a uno mismo y a su familia al riesgo de un segundo Holocausto”.

Oposición acusa a Netanyahu de sembrar miedo

La publicación provocó la reacción del líder de los Demócratas, Yair Golán, quien exigió que se restrinja el acceso de Netanyahu a las redes sociales por difundir una imagen de una explosión nuclear sobre Tel Aviv.

“Exijo que se le prohíba el acceso a las redes sociales. Él y su círculo íntimo han perdido el juicio. La presión va en aumento”, afirmó Golán.

El dirigente opositor prometió además que su bloque buscará sustituir a Netanyahu y a sus aliados, a los que acusó de recurrir al miedo durante la campaña electoral.

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