Departamentos en renta desde $765 al mes en Queens: ¿quiénes pueden solicitarlos?

El edificio 5203 Center Blvd, en Long Island City, Queens, recibe solicitudes para apartamentos con rentas de $764.57 mensuales. Los estudios más económicos están dirigidos a una o dos personas que cumplan los límites de ingresos y patrimonio.

Quiénes califican para la renta más baja

Estos estudios forman parte de una oferta de vivienda asequible, por lo que están reservados para personas que cumplen ciertos límites económicos.

Para el estudio de $764.57, una persona debe tener ingresos anuales de entre $29,506 y $59,400; si vivirán dos, sus ingresos combinados deben estar entre $29,506 y $67,850.

Además, los ahorros y otros bienes que se toman en cuenta no pueden superar $84,800 entre todos los integrantes del hogar.

Estos estudios están reservados para personas con ingresos limitados.

Para establecer quién puede solicitarlos, se utiliza el ingreso medio del área, conocido como AMI, que es una referencia de cuánto ganan los hogares de la zona. Los departamentos tipo estudios de $764.57 corresponden a la categoría del 50% de esa referencia.

Al revisar una solicitud, se suman los ingresos de todas las personas que vivirán en el apartamento.

Esto incluye sueldos, propinas, pagos del Seguro Social, manutención infantil y otras entradas de dinero.

También se cuenta a todos los ocupantes, incluidos niños y adultos, para determinar qué límite de ingresos les corresponde.

Si cuentas con Sección 8 u otra ayuda para pagar la renta que acepte el edificio, podrías calificar aunque tus ingresos sean menores al mínimo exigido.

Sin embargo, también se revisarán tus ahorros y otros bienes para comprobar que no superen el límite permitido.

Cómo solicitar uno de estos departamentos

Puedes solicitar el formulario escribiendo a affordablehousingappt@tfcornerstone.com o llamando al 212-901-8022.

También puedes pedir una solicitud impresa enviando un sobre con tu dirección de retorno a PO Box 1543, New York, NY 10159. Hay más información en la página de alquileres asequibles de TF Cornerstone.

No se cobra por presentar la solicitud ni hay comisión de corredor inmobiliario.

Las solicitudes se registran en el orden en que llegan. Quienes inicialmente parezcan cumplir los requisitos serán contactados para entregar documentos que comprueben sus ingresos, la identidad de los integrantes del hogar y cuántas personas ocuparán la vivienda.

También deberán cumplir otros criterios de selección.

Qué incluye el edificio

La propiedad está en Hunter’s Point South y acepta mascotas.

Tiene portero las 24 horas, administrador residente, personal para recibir paquetes, elevador, espacio para bicicletas y lavandería.

Además, cuenta con salón para residentes y club, terraza ajardinada, gimnasio, estudio de yoga y cajero automático.

Algunos de estos servicios pueden generar cargos adicionales.

Entre las conexiones de transporte anunciadas están las líneas 7 y G del metro, los autobuses Q69 y Q103, el Long Island Rail Road y NY Waterway.

La renta incluye gas para cocinar; la electricidad corresponde al inquilino. El importe final puede variar según las condiciones del contrato.

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