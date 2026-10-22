¿Quiénes recibirán pagos de hasta $994 del Seguro Social el 30 de octubre?

Los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social, conocida como SSI, recibirán su próximo pago el viernes 30 de octubre. El depósito corresponde a noviembre y puede alcanzar un máximo de $994 por persona, dependiendo de su situación económica.

Por qué el pago llegará antes

SSI normalmente se paga el primer día de cada mes. Sin embargo, el 1 de noviembre de 2026 cae en domingo, por lo que la Administración del Seguro Social adelantará el envío al viernes anterior, el 30 de octubre.

Así, quienes reciben SSI tendrán dos pagos durante octubre, el que correspondió a ese mes, que se envió el día 1, y el de noviembre, que llegará el día 30 de octubre.

Quiénes reciben SSI

SSI es un programa administrado por el Seguro Social que proporciona ayuda mensual a personas con ingresos y recursos económicos limitados.

Pueden calificar adultos de 65 años o más, así como adultos y niños con una discapacidad o ceguera que cumplan los requisitos establecidos.

Además de revisar los ingresos, la agencia evalúa los recursos económicos que cuentan para el programa, como determinados ahorros y bienes. También existen condiciones de residencia y ciudadanía o situación migratoria.

Por eso, cumplir 65 años o tener una discapacidad no garantiza por sí solo recibir esta asistencia.

Por qué no todos recibirán $994

El máximo federal mensual de SSI para 2026 es de $994 para una persona elegible y de $1,491 para una pareja en la que ambos cónyuges califican.

La cantidad individual puede ser menor según los ingresos que recibe el beneficiario y su situación de vivienda.

Además, algunos estados ofrecen pagos complementarios, por lo que el total recibido puede ser distinto del máximo que da el gobierno federal.

En consecuencia, los $994 del título corresponden al límite federal individual, no a una cantidad garantizada para cada beneficiario.

Cuándo llegará el siguiente pago

Después del adelanto del 30 de octubre, el siguiente pago de SSI está programado para el martes 1 de diciembre.

Si el dinero no llega en la fecha prevista, la recomendación es esperar tres días más antes de comunicarse con el Seguro Social.

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