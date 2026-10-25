¿Qué se sabe sobre la llegada a Broadway de “La La Land”?

Actualmente, está en desarrollo la adaptación teatral de “La La Land”, película musical creada por el cineasta Damien Chazelle. Aunque no se ha anunciado el elenco, sí se ha informado sobre algunas de las personas que formarán parte del equipo creativo de la obra de teatro.

Este mes se anunció que dos de las personas que estuvieron detrás de la película también participarán en la obra de teatro. La coreógrafa Mandy Moore y la diseñadora de vestuario Mary Zophres serán parte del equipo.

Moore, además de haber sido la coreógrafa de la película del 2016, también resalta en la industria por haber sido la coreógrafa de “The Eras Tour” de Taylor Swift. Ella también es una colaboradora frecuente del director Bartlett Sher, quien está al frente de este proyecto.

En el pasado, Moore y Sher han trabajado juntos para musicales como “The Amazing Adventures of Kavalier & Clay”, y también están desarrollando actualmente en “DOLLY: A True Original Musical”, musical biográfico de Dolly Parton que se estrenará en Broadway el 19 de enero.

“La La Land” fue dirigida y escrita por Damien Chazelle, pero el libreto de proyecto teatral ha sido escrito por Ayad Akhtar y Matthew Decker. Mientras que la música estará a cargo del compositor Justin Hurwitz y de los letristas Benj Pasek y Justin Paul, conocidos por haber sido los creadores del musical “Dear Evan Hansen”.

Por ahora, no se tiene fecha oficial para el estreno en Broadway de “La La Land”, aunque el equipo de producción, liderado por Lionsgate Global Products & Experiences, está muy emocionado por el proyecto.

Recientemente, expresaron en un comunicado la importancia de las nuevas importaciones: “‘La La Land’ siempre se ha caracterizado por la fusión de música, movimiento y narrativa visual, y con Mandy Moore y Mary Zophres reunidas junto a los talentosos artistas de 59 Studio, honramos lo que el público adora de la película, a la vez que encontramos nuevas maneras de plasmar su romance, emoción y arte en el escenario”.

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