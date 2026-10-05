Anuncian protagonistas de “DOLLY: A True Original Musical” meses antes de su estreno en Broadway

Uno de los estrenos más esperados de Broadway durante esta temporada es el de “DOLLY: A True Original Musical”, un musical sobre la legendaria Dolly Parton. Sus funciones previas comenzarán en diciembre, y en enero se hará su estreno oficial.

Hace unos días, los productores de este musical biográfico anunciaron a quienes protagonizarán este montaje. Varios de ellos repetirán luego de que el estreno oficial de este musical se hizo en Nashville, estado natal de Parton.

Katie Rose Clarke y Carrie St. Louis se encargarán de representar a Dolly en “DOLLY: A True Original Musical”, mientras que Norah Nunes volverá a ser la pequeña Dolly. Entre las pocas nuevas incorporaciones al elenco se destaca a Gabriel Ebert, ganador de Premio Tony, que fue elegido para interpretar al cantante de música country Porter Waggoner.

Hay que recordar que este musical llegará a Broadway bajo la dirección del ganador del premio Tony Bartlett Sher. El libreto fue coescrito por la propia Dolly Parton junto a Maria S. Schlatter.

Parton murió el pasado 25 de agosto a los 80 años, pero se decidió no retrasar el estreno de la producción, pues sirve también como un homenaje a una de las figuras más importantes de la música estadounidense.

El inicio de las previas está programado para el 7 de diciembre en el St. James Theatre, y el estreno oficial será el 19 de enero, mismo día del cumpleaños de Parton.

Antes de su muerte, la cantante habló sobre lo que la llegada del musical a Broadway significaba para ella: “Toda mi vida ha sido un musical; en realidad, una gran ópera, y estoy deseando presentarla en Broadway”.

Sigue leyendo:

• “Bound to Ride”, la primera canción póstuma de Dolly Parton

• La Autoridad Aeroportuaria de Nashville aprueba el cambio de nombre del aeropuerto en honor a Dolly Parton

• La hermana de Dolly Parton critica la “basura de IA falsa” tras la muerte de la artista