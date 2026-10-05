Anuncian protagonistas de “DOLLY: A True Original Musical” meses antes de su estreno en Broadway

El 19 de enero se estrenará “DOLLY: A True Original Musical”, y ahora se ha confirmado que actrices del montaje original volverán en esta producción

Dolly Parton fue coautora de este musical sobre su vida.

Dolly Parton fue coautora de este musical sobre su vida. Crédito: Charles Sykes | AP

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Por  Carolyn Manrique

Uno de los estrenos más esperados de Broadway durante esta temporada es el de “DOLLY: A True Original Musical”, un musical sobre la legendaria Dolly Parton. Sus funciones previas comenzarán en diciembre, y en enero se hará su estreno oficial.

Hace unos días, los productores de este musical biográfico anunciaron a quienes protagonizarán este montaje. Varios de ellos repetirán luego de que el estreno oficial de este musical se hizo en Nashville, estado natal de Parton.

Katie Rose Clarke y Carrie St. Louis se encargarán de representar a Dolly en “DOLLY: A True Original Musical”, mientras que Norah Nunes volverá a ser la pequeña Dolly. Entre las pocas nuevas incorporaciones al elenco se destaca a Gabriel Ebert, ganador de Premio Tony, que fue elegido para interpretar al cantante de música country Porter Waggoner.

Hay que recordar que este musical llegará a Broadway bajo la dirección del ganador del premio Tony Bartlett Sher. El libreto fue coescrito por la propia Dolly Parton junto a Maria S. Schlatter.

Parton murió el pasado 25 de agosto a los 80 años, pero se decidió no retrasar el estreno de la producción, pues sirve también como un homenaje a una de las figuras más importantes de la música estadounidense.

El inicio de las previas está programado para el 7 de diciembre en el St. James Theatre, y el estreno oficial será el 19 de enero, mismo día del cumpleaños de Parton.

Antes de su muerte, la cantante habló sobre lo que la llegada del musical a Broadway significaba para ella: “Toda mi vida ha sido un musical; en realidad, una gran ópera, y estoy deseando presentarla en Broadway”.

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