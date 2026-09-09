Julia Roberts, Paul Rudd y Sarah Paulson protagonizarán una nueva obra de Broadway

La reconocida actriz Julia Roberts está preparando su regreso a Broadway dos décadas después de su último proyecto teatral en el importante circuito. En este nuevo proyecto, Roberts compartirá el escenario con otras dos estrellas del cine: Paul Rudd y Sarah Paulson.

Los tres actores serán parte del elenco de “Small Mouth Sounds” de la dramaturga Bess Wohl. Esta obra, descrita como una obra experimental y también como una comedia, será dirigida por Joe Mantello.

Joe Mantello ha tenido un año exitoso en Broadway por dirigir “Death of a Salesman” de Arthur Miller. Crédito: Evan Agostini | AP

Como productores del proyecto figuran Scott Rudin y Barry Diller. Su estreno está programado para el 18 de marzo, aunque probablemente comience sus funciones previas el 18 de febrero. “Small Mouth Sounds” se estrenará en el Teatro Ethel Barrymore.

Además de Roberts, Rudd y Paulson, esta obra de teatro contará con las actuaciones de Martin Freeman, Greta Lee e Isaac Powell. Por otro lado, se ha anunciado que el equipo creativo estará conformado por varios ganadores del Premio Tony y otros reconocimientos como Chloe Lamford en la escenografía, Jack Knowles en el diseño de iluminación, An D’Huys en el diseño de vestuario y Tom Gibbons en el diseño de sonido.

La música de “Small Mouth Sounds” estará a cargo de la escritora ganadora del Premio Pulitzer Caroline Shaw, y la coreografía será tarea de JA Collective.

Este proyecto no solo significa el regreso de Julia Roberts a Broadway, sino también el reencuentro de personas que ya hicieron equipo en el pasado. Por ejemplo, la última vez que Roberts actuó en Broadway fue en 2006 con “Three Days of Rain”, una obra que también fue dirigida por Mantello y en la que también compartió escenario con Rudd.

Paul Rudd ya actuó con Julia Roberts en Broadway. Crédito: Jack Plunkett | AP

¿De qué trata “Small Mouth Sounds”?

Como se dijo antes, la obra de teatro “Small Mouth Sounds” fue escrita por Bess Wohl, una figura respetada en el gremio teatral estadounidense. La dramaturga ganó el Premio Pulitzer de Teatro por “Liberation”, y también ha desarrollado una carrera como guionista para cine y televisión.

Aunque este será su estreno en Broadway, no es la primera vez que se hace un montaje del texto, pues su estreno oficial data del 2015, cuando se estrenó en Nueva York, pero en el circuito off-Broadway. En su momento tuvo mucho éxito, pero igualmente tuvo que esperar 10 años para su llegada a Broadway.

Una de las principales características de esta obra de teatro es que no tiene casi diálogos hablados, por lo que el movimiento es parte esencial del montaje.

La historia de “Small Mouth Sounds” se centra en seis desconocidos que deciden hacer un retiro de silencio de cinco días en un bosque al norte de Nueva York. Durante su proceso de reflexión y desconexión, el público irá descubriendo las tragedias personales y el dolor por el que buscan sanación, al mismo tiempo que se revela la verdadera cara del gurú que los guía en el retiro.

La posibilidad de disfrutar “Small Mouth Sounds” y “Downstate”

“Small Mouth Sounds” es una producción de Scott Rudin y Barry Diller, quienes también están produciendo la obra de teatro “Downstate”, escrita por el ganador del Premio Pulitzer Bruce Norris, y que estará disponible en el Booth Theatre.

El estreno de “Downstate” está programado para noviembre de este año, y no solo comparte a Rudin y Diller con “Small Mouth Sounds”, sino que también es dirigida por Joe Mantello.

Los interesados en ambas obras de teatro tienen la oportunidad de hacerlo por un precio más bajo. Al anunciar el desarrollo de la obra protagonizada por Julia Roberts, ambos directores compartieron un comunicado en el que informan que la compra para ambas podrá hacerse en conjunto con un precio especial.

“Hay muchísimos aficionados al teatro que desean ver obras de calidad en Broadway y que están dispuestos a comprar entradas anticipadas a precios excelentes. Estos espectadores demuestran continuamente que saben lo que quieren. Un verdadero aficionado al teatro de Broadway —el público en el que más confiamos, cuyo interés se despierta con obras auténticamente ambiciosas— querrá ver ambas obras. Presentarlas de esta manera —es decir, hacerlas accesibles a quienes saben reconocer una buena propuesta— es excelente tanto para el público como para las obras”, dice Rudin, según “Deadline”.

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