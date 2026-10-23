Tom Hanks se prepara para una obra de teatro en Broadway: el estreno está programado para otoño del 2027

Esta semana, se ha anunciado que Tom Hanks regresará a Broadway luego de 14 años. El actor protagonizará la obra de teatro “This World of Tomorrow” junto con Kelli O’Hara.

Hanks no solo protagonizará la obra, sino que también es parte de la concepción de la idea de esta historia y de su guion. “This World of Tomorrow” se basa en una serie de relatos cortos que fueron escritos por el mismo actor ganador del Oscar.

La adaptación teatral ha estado a cargo de Hanks junto con James Glossman. La obra de teatro se centrará en finales del siglo XXI y el personaje principal se llama Bert Allenberry. En la sipsis dice: “Cuando Bert viaja al pasado —una y otra vez— a un día memorable en la Feria Mundial de Nueva York de 1939 en Queens, descubre que el futuro no lo moldea la tecnología, sino las decisiones que tomamos por amor”.

Por ahora, no se ha confirmado el elenco más allá de Hanks y O’Hara, pero sí se ha dicho que la dirección de la obra estará a cargo de Kenny Leon, quien en su portafolio incluye la dirección de títulos como “The Balusters”, “Otelo” con Denzel Washington y Jake Gyllenhaal, y “Our Town”.

En un reciente comunicado, Leon expresó: “No hay mejor momento que ahora para explorar más a fondo esta historia de amor y viajes en el tiempo de Glossman y Hanks”.

Además de significar el regreso de Hanks a Broadway, se está resaltando la trama de la obra en estos tiempos. “Hay algo extraordinario en llevar una historia que explora el poder del amor a través del tiempo a un lugar donde la magia del teatro en vivo se vive cada noche”, dijo el productor Brian Anthony Moreland; incluso calificó la llegada de esta obra a Broadway como un “privilegio” que tendrá el circuito teatral.

El estreno de “This World of Tomorrow” se estaría programando para el otoño del 2027, aunque no se ha anunciado una fecha oficial.

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