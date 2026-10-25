Steelers vencen 16-10 a Saints en el primer partido de la NFL en París

Los Pittsburgh Steelers se impusieron 16-10 a los New Orleans Saints este domingo en el Stade de France, en lo que representó el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en suelo francés.

Guiados por el veterano mariscal de campo Aaron Rodgers, quien lanzó para 212 yardas y un pase de anotación para Darnell Washington, los Steelers lograron romper la paridad en la segunda mitad con un gol de campo clave de Chris Boswell tras una intercepción defensiva de Payton Wilson sobre el mariscal de los Saints, Tyler Shough.

Con su envío a las diagonales, Rodgers alcanzó la cifra de 540 pases de touchdown en su carrera profesional, consolidándose como el tercer máximo pasador de la historia de la NFL, únicamente por detrás de Drew Brees (571) y Tom Brady (649).

Con este resultado, la franquicia de Pittsburgh afianza su liderato en la división Norte de la Conferencia Americana con récord de 5-2, mientras que los de Nueva Orleans quedan relegados al tercer puesto del Sur de la Conferencia Nacional con balance de 2-5.

A pesar de los contratiempos logísticos del fin de semana causados por las protestas en la capital francesa, el comisionado Roger Goodell calificó el evento de rotundo éxito y confirmó que la NFL regresará con más encuentros oficiales a París en el futuro.

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