NFL reforzará seguridad en París para el Steelers vs. Saints por disturbios en Francia

La National Football League (NFL) ratificó este martes que el encuentro entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints, correspondiente a la Semana 7 de la temporada regular, se disputará según lo previsto este domingo en el Estadio de Francia en Saint-Denis, descartando cualquier suspensión tras los violentos disturbios registrados recientemente en la capital francesa.

El vicepresidente ejecutivo de la NFL, Peter O’Reilly, confirmó desde Nueva York que un equipo de avanzada en materia de logística y seguridad opera en suelo parisino desde hace días. “Nuestro equipo de seguridad ha estado trabajando en estrecha colaboración con las autoridades del estadio. Siempre contamos con una fuerte presencia de seguridad en torno a estos eventos, y esta se reforzará para garantizar el desarrollo del partido”, aseveró el directivo.

El choque en París representa el sexto compromiso de la Serie Internacional de esta campaña, de un total de nueve duelos programados fuera de territorio estadounidense tras los disputados en Melbourne, Río de Janeiro y Londres.

La gira global concluirá en noviembre con las citas en Madrid, Múnich y Ciudad de México. Asimismo, O’Reilly adelantó que la liga estudia alcanzar el límite de 10 partidos internacionales para el próximo curso, con la mirada puesta en desembarcar en el mercado asiático.

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