Trump arremete contra El-Sayed y lo acusa de ser “yihadista” en plena campaña por el Senado de Michigan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó este domingo sus ataques contra el candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, al cuestionar su lealtad al país y vincularlo nuevamente con el extremismo islámico, acusaciones que el aspirante ha rechazado.

Durante un mitin en Port Huron, Trump afirmó que había viajado a Michigan con el objetivo de impedir que El-Sayed llegue al Senado. “Estoy aquí para impedir que un miembro yihadista de la Hermandad Musulmana se convierta en senador de los Estados Unidos”, dijo el mandatario ante sus seguidores.

Las declaraciones forman parte de una ofensiva que Trump y otros republicanos han mantenido durante la campaña contra El-Sayed, un exfuncionario de salud pública que, de ganar las elecciones, se convertiría en el primer senador musulmán de Estados Unidos, reseñó The Associated Press.

El-Sayed ha negado reiteradamente cualquier vínculo con los Hermanos Musulmanes y ha rechazado las acusaciones republicanas de simpatizar con grupos extremistas. Los demócratas, por su parte, han denunciado los ataques como cuestionamientos dirigidos contra su religión y su ascendencia egipcia.

La contienda enfrenta a El-Sayed con el republicano Mike Rogers, excongresista respaldado por Trump, en las elecciones del 3 de noviembre. El escaño quedará vacante por el retiro del senador demócrata Gary Peters.

Trump recurrió al 11-S para atacar a El-Sayed

Durante el mitin, Trump también hizo referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001 y comparó la elección de El-Sayed con la lucha de los pasajeros del vuelo 93 de United Airlines contra los secuestradores.

“Veinticinco años después, Michigan tiene que levantarse y luchar, tal como lo hizo Todd, para impedir que un yihadista entre en el Capitolio”, dijo Trump, en referencia a Todd Beamer, un ciudadano de Michigan que murió durante el ataque.

Posteriormente, invitó a los padres de Beamer a subir al escenario.

La visita de Trump ocurrió un día después de que el expresidente demócrata Barack Obama participara en actos de campaña en Michigan y Ohio para respaldar a candidatos de su partido. En Detroit, Obama defendió a El-Sayed frente a los cuestionamientos sobre su religión y su nombre.

La elección de Michigan tiene importancia nacional porque los republicanos buscan conservar el control del Senado. El Partido Republicano no ha ganado una elección senatorial en el estado desde 1994, mientras que Rogers ya había intentado llegar al Senado en 2024, cuando perdió frente a la entonces representante Elissa Slotkin.

Rogers también cuestionó la lealtad del demócrata

Los ataques contra El-Sayed no se han limitado a Trump. Durante el segundo y último debate de la campaña, Rogers cuestionó directamente la lealtad del demócrata hacia Estados Unidos. “¿Estás a favor de Estados Unidos o estás a favor de estos grupos terroristas en el extranjero?”, preguntó Rogers.

El-Sayed calificó la pregunta de “vergonzosa” y respondió que estaba orgulloso de la Constitución estadounidense y de la protección que ofrece a la libertad religiosa.

Antes del mitin de Trump, Rogers volvió a vincular al demócrata con los Hermanos Musulmanes. “Los Hermanos Musulmanes celebraron una sola victoria en las primarias de Estados Unidos este año”, afirmó. “La de Abdul El-Sayed”, añadió.

El-Sayed, quien derrotó por un margen estrecho a la representante Haley Stevens en las primarias demócratas de agosto, también ha utilizado un tono confrontacional contra Trump. Antes de la visita presidencial a Michigan, lo desafió públicamente a hacer campaña en el estado.

“Donald, si estás viendo esto, no te acobardes”, dijo.

La campaña del demócrata también ha enfrentado controversias propias. Después de un ataque contra una sinagoga en el área de Detroit, El-Sayed dijo que “las personas heridas hieren a otras personas”, en referencia a que el atacante había perdido a cuatro familiares en un bombardeo israelí en Líbano.

Posteriormente se disculpó y afirmó que sus palabras no pretendían justificar el ataque.

Además, Stevens se negó este domingo a decir explícitamente durante una entrevista con CNN si mantiene su respaldo total a El-Sayed. La exrival afirmó que estaba “en el equipo” y mencionó a otros candidatos demócratas de Michigan, pero no nombró al candidato de su partido para el Senado.

La contienda de Michigan se ha convertido así en una disputa que trasciende el estado.

Los republicanos presentan a El-Sayed como un exponente de la izquierda demócrata, mientras sectores progresistas consideran su candidatura una prueba de la capacidad de ese movimiento para ganar en un estado políticamente competitivo.

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