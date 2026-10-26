Atleta brasileña sufrió accidente escatológico en plena competencia de pesas en Brasil [Video]

Una levantadora de pesas brasileña protagonizó un episodio de incontinencia urinaria durante una competencia de powerlifting en São Paulo, Brasil, que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales con cientos de miles de interacciones.

Renata Christina Touma, nutricionista, entrenadora y atleta profesional, participó el 17 de octubre en la categoría de 69 kilos de la Copa SP de Levantamento Terra, una competencia oficial de peso muerto.

El incidente ocurrió durante uno de sus intentos por levantar una carga de 192,5 kilos. La propia Touma grabó y publicó el video en su cuenta de Instagram en el que se la ve dirigirse a la tarima con las piernas empolvadas y total concentración antes del levantamiento.

?? | La deportista brasileña Renata Touma no pudo contener su orina al intentar levantar 200 kilogramos; el intento quedó grabado en cámara. pic.twitter.com/FxrIG6AkdA — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

Entre la flexión inicial y el momento final del movimiento, se observa un chorro de líquido que cae sobre la plataforma: se trataba de orina, producto de la pérdida de control durante el esfuerzo, mientras la atleta no lograba completar el levantamiento.

Se hizo viral en redes sociales

La deportista compartió inicialmente la grabación sin hacer referencia al episodio. Acompañó la publicación con el siguiente comentario: “No controlás todo lo que sucede. Pero podés decidir qué hacer con aquello que está a tu alcance”. Sin embargo, miles de usuarios identificaron lo ocurrido en las imágenes y el video comenzó a circular de manera masiva en distintas plataformas.

En la publicación también expresó: “La fuerza no se trata solo del peso que levantas. También se trata de las decisiones que tomas, la disciplina que construyes y cómo respondes a los desafíos”.

Ante la repercusión, Touma compartió una serie de videos en sus historias de Instagram, donde se mostró sorprendida por el alcance que había tomado la situación. La atleta brasileña combinó humor con naturalidad al referirse al hecho y aprovechó para reafirmar sus objetivos deportivos. “Solo necesito terminar primero los trabajos y los levantamientos no programados. Porque, al parecer, estoy batiendo récords tanto en peso muerto como en la construcción”, declaró, en referencia tanto a su progreso en el powerlifting como al incidente.

Incontinencia urinaria por esfuerzo

El fenómeno que protagonizó Touma se conoce como incontinencia urinaria por esfuerzo. Según explica la Clínica Mayo (Mayo Clinic, en inglés), se trata de la pérdida involuntaria de orina que ocurre cuando una actividad física ejerce presión sobre la vejiga.

Esta condición puede aparecer al toser, reír, estornudar, correr o levantar objetos pesados, y no está relacionada con el estrés psicológico, sino con el esfuerzo físico y la presión que este genera sobre determinadas estructuras del organismo.

Seguir leyendo:

Joven de 17 años muere aplastada por barra de 595 libras mientras practicaba levantamiento de pesas [VIDEO]

Oleksandr Pielieshenko: Campeón de halterofilia falleció en la guerra entre Rusia y Ucrania