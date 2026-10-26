De saludable a tóxico: el riesgo de comer remolacha en exceso

Los alimentos de origen natural suelen tener grandes aportes a la salud, siempre que se consuman con moderación y bajo supervisión médica en caso de alguna patología, ya que muchas veces menos es más. Como el caso de un señor de 82 años que se intoxicó por el consumo excesivo de remolacha: comía tres kilos a la semana bajo una dieta saludable.

Un estudio del Departamento de Medicina de Emergencia de la Universidad de California, Los Ángeles, publicado por la revista científica The Journal of Emergency Medicine en agosto de 2026, revela que el adulto mayor sufrió de metahemoglobinemia por el consumo excesivo de remolacha.

El peligro oculto: ¿qué es la metahemoglobinemia?

La sobredosis de nitratos dietéticos puede desencadenar complicaciones graves como la metahemoglobinemia, especialmente en adultos mayores. Crédito: Shutterstock

Se trata de “un síndrome tóxico potencialmente mortal caracterizado por una alteración en el suministro de oxígeno debido a la oxidación de la hemoglobina”. Esta sobredosis de nitratos puede desactivar temporalmente el sistema de transporte de oxígeno de la sangre.

Los expertos estudiaron el caso de un adulto mayor de 82 años, con un diagnóstico de enfermedad coronaria grave y angioplastia coronaria, que se automedicó con una dieta saludable que incluía “el consumo de hasta 2,7 kg de remolacha hervida y su jugo residual por semana”.

La combinación de los nitratos de las remolachas y los medicamentos generó que, al mantener esta dieta, sufriera una crisis de tensión baja y su piel se tornara un tanto grisácea.

Para estabilizarlo, se le hizo terapia de oxígeno mediante cánula nasal de alto flujo; la saturación de oxígeno se mantuvo refractaria al 88% y “la evaluación reveló una marcada diferencia de saturación (PaO2 434 mmHg frente a SpO2 88%) y un nivel de metahemoglobinemia del 20,9%”. Posteriormente, los médicos le administraron 1 mg/kg de azul de metileno, un medicamento con el que lograron estabilizarlo.

Conclusiones clave del estudio médico

Mantener una dieta saludable requiere equilibrio y moderación; incluso los alimentos más nutritivos pueden volverse tóxicos en exceso como el caso de la remolacha. Crédito: Shutterstock

¿Cuáles son las conclusiones del estudio?

Un caso sin precedentes: los investigadores ya sabían que los nitratos dietéticos en exceso podían intoxicar a los bebés, sin embargo, este es el primer reporte en el que comer remolacha entera desencadena este problema.

los investigadores ya sabían que los en exceso podían intoxicar a los bebés, sin embargo, este es el primer reporte en el que comer desencadena este problema. El sistema al límite: aunque el cuerpo tiene un mecanismo natural para limpiar la sangre, se vio completamente sobrecargado; una situación que se agravó aún más por el consumo de medicamentos con nitratos.

aunque el cuerpo tiene un mecanismo natural para limpiar la sangre, se vio completamente sobrecargado; una situación que se agravó aún más por el consumo de medicamentos con nitratos. El impacto en el corazón: esta alteración repentina en el oxígeno provocó una fuerte crisis cardíaca, lo que demuestra el gran peligro que representa para los pacientes con problemas cardíacos previos.

esta alteración repentina en el oxígeno provocó una fuerte crisis cardíaca, lo que demuestra el gran peligro que representa para los pacientes con previos. La clave del diagnóstico: ante una coloración azulada en la piel ( cianosis ) y diferencias extrañas en las mediciones de oxígeno, los médicos deben sospechar inmediatamente de metahemoglobinemia .

ante una coloración azulada en la piel ( ) y diferencias extrañas en las mediciones de oxígeno, los médicos deben sospechar inmediatamente de . El tratamiento salvador: detectar la condición a tiempo y administrar azul de metileno fue crucial para evitar terapias equivocadas y asegurar una pronta recuperación.

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