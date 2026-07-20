Jugo de remolacha y jengibre: cómo ayuda a bajar la presión arterial y mejorar la circulación

La remolacha y el jengibre son dos superalimentos con probadas propiedades nutricionales por la ciencia para mejorar la salud cardiovascular, la función renal, estimular la memoria, mejorar los niveles de cortisol, el ánimo y fortalecer el rendimiento físico.

Durante años, el jugo de remolacha se ha considerado un remedio natural para aumentar la energía, y la ciencia lo comprueba. Tal es el caso del Dr. Agustín Landívar, naturópata y médico convencional, quien ofrece una combinación de jugo de remolacha con otros ingredientes para potenciar la salud.

Este especialista apoya la teoría de que una buena salud no se basa solamente en un ingrediente milagroso, sino en una alimentación balanceada, buena hidratación, respetar las horas de sueño, realizar ejercicio físico efectivo y mantener un estilo de vida saludable.

Explica que el jengibre tiene respaldo científico para ayudar a prevenir enfermedades inmunológicas, metabólicas, subidas de peso, problemas de metabolismo, colesterol o azúcar en sangre. Mientras tanto, la remolacha ayuda a evitar problemas del corazón, mala circulación y presión arterial alta.

Preparar este batido rejuvenecedor toma solo unos minutos: mezcla remolacha, agua, jugo de limón y una pizca de jengibre. Crédito: Shutterstock

Una forma de aprovechar al máximo estos ingredientes es con el jugo de remolacha con jengibre, para obtener lo que el experto define como una bebida rejuvenecedora que ayuda a la circulación, previene enfermedades e inclusive puede limpiar el hígado y los riñones.

La recomendación de Landívar es beberlo en ayunas todos los días, solo un poco: “una porción pequeña que no suba el azúcar ni la grasa, y que mejore su salud mucho más de lo que puede imaginar”.

Beneficios principales de esta combinación

1. Promueve la salud cardiovascular y arterial

La combinación de remolacha con limón y jengibre es ideal para mejorar la circulación sanguínea y el corazón. Ayuda a prevenir el taponamiento de arterias, contribuye a bajar la presión arterial, evita la formación de trombos, alcaliniza la sangre y optimiza el flujo sanguíneo.

Por su parte, la especialista en aparato digestivo, María Muñoz, explica que los nitratos de la remolacha “ayudan a mejorar la circulación sanguínea y la presión arterial, porque el cuerpo los convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos, favoreciendo que nos llegue más oxígeno a los tejidos”.

2. Apoya la función y filtración renal

Este jugo tiene tres componentes que ayudan a que la sangre sea más fluida, mejorando el filtrado renal:

El limón: previene la formación de cálculos renales .

previene la formación de . La remolacha: mejora el flujo sanguíneo hacia el glomérulo.

mejora el hacia el glomérulo. El jengibre: apoya el funcionamiento general del riñón.

Landívar explica que el glomérulo es la parte del riñón que filtra la orina y ayuda a deshacerse de toxinas como la creatinina, el ácido úrico y la urea.

3. Estimula la memoria y la función cerebral

Este jugo de remolacha, jengibre y limón aporta nutrientes y mejora el riego sanguíneo cerebral, favoreciendo la agilidad mental. La memoria está íntimamente ligada a la edad y al metabolismo. La pérdida de memoria suele estar asociada con un aumento en la resistencia a la insulina: cuando el cerebro no utiliza bien el azúcar, pierde energía, lo que puede derivar en demencia, Alzheimer o fallas circulatorias.

4. Reduce el estrés y los niveles de cortisol

También ayuda a regular el cortisol, la hormona del estrés producida por las glándulas suprarrenales. Esta mezcla actúa directamente contra el estrés biológico:

Remolacha: relaja el sistema nervioso y reduce la presión arterial , lo que disminuye el cortisol.

relaja el sistema nervioso y , lo que disminuye el cortisol. Jengibre: promueve una sensación de bienestar y relajación .

promueve una sensación de . Limón: neutraliza el efecto acidificante que el estrés produce en la sangre.

También mejora los estados de decaimiento: el dulzor natural de la remolacha estimula el ánimo, el jengibre aporta energía y sensación de confort, mientras que el limón ayuda a combatir la acidez metabólica asociada a estados de fatiga.

5. Estimula la médula ósea

La médula ósea es el tejido dentro de los huesos encargado de fabricar células sanguíneas. Esta combinación de jengibre, limón y remolacha activa la circulación y estimula la producción de sangre de buena calidad.

¿Cómo se prepara el jugo de remolacha con jengibre?

El jugo de remolacha es muy popular en la cultura latinoamericana y muy efectivo para aumentar los niveles de energía.

Ingredientes

1 taza de agua

½ remolacha

El jugo de ½ limón

Jengibre molido o en polvo (o un trozo pequeño natural)

Paso a paso

Licúe la remolacha con el agua para hacer el jugo base. Agréguele el jugo de limón para equilibrar el dulzor. Añada una pizca de jengibre molido o un pedacito de extracto de jengibre. Sirva al instante y disfrute en ayunas.

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