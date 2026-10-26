Familia de Manhattan busca personal de limpieza: ofrece hasta $60 por hora y seguro médico

Una familia del Upper East Side, en Manhattan, busca una persona para encargarse de la limpieza del hogar y el cuidado de la ropa. La oferta, publicada por Pavillion Agency, paga entre $40 y $60 por hora, incluye seguro médico y contempla incorporación inmediata.

Qué preparación pide la familia

La vacante requiere formación profesional en labores de limpieza doméstica, lavado y planchado.

La persona seleccionada deberá realizar una limpieza minuciosa y demostrar excelentes habilidades para lavar y planchar la ropa.

También tendrá que seguir instrucciones y trabajar de manera coordinada con los demás empleados de la casa.

Estas condiciones forman parte del perfil que la familia solicita para el puesto.

El trabajo está anunciado como una posición de tiempo completo y en modalidad externa, conocida en inglés como ‘live-out’, lo que significa que la persona contratada no residirá habitualmente en la vivienda donde trabaja.

La oferta aparece identificada con el número 18880.

Cuál será el horario y por qué hay que poder viajar

La jornada habitual será de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Sin embargo, la familia pide flexibilidad para trabajar más horas cuando se encuentre en la residencia.

Otra condición importante es la disponibilidad para acompañar a la familia a sus otras casas fuera del estado.

Esos desplazamientos pueden durar varias semanas seguidas.

Por ello, quienes se postulen deben considerar tanto el horario habitual en Manhattan como la posibilidad de ausentarse de su domicilio durante periodos prolongados para trabajar en otras propiedades de la familia.

El rango salarial anunciado es de $40 a $60 por hora, además del seguro médico.

Cómo solicitar el empleo

Las personas que todavía no estén registradas con Pavillion Agency pueden completar el formulario disponible en la página oficial de la vacante 18880.

La solicitud pide nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y cómo conocieron la agencia.

También solicita indicar qué documentos de identificación tienen disponibles y adjuntar un currículum.

El archivo puede enviarse en formatos PDF, TXT, DOC, JPG, PNG o DOCX, con un tamaño máximo de 20 MB.

Antes de enviar el formulario, conviene comprobar que figure el número 18880, correspondiente a este empleo de limpieza, lavado y planchado en Manhattan.

Qué hacer si ya estás registrado con la agencia

El formulario está dirigido exclusivamente a nuevos solicitantes. Quienes ya estén registrados deben contactar directamente a su especialista de colocación por correo electrónico o teléfono e indicarle los números de las vacantes que les interesan.

La oficina de Pavillion Agency en Nueva York publica el teléfono 212-889-6609 y el correo general info@pavillionagency.com.

La agencia señala que ofrece igualdad de oportunidades y que no discrimina por características como edad, raza, origen nacional, sexo, discapacidad, estado civil u orientación sexual.

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